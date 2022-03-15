Массовые захоронения: погибших мирных жителей в Украине часто невозможно предать земле с достоинством

Российские войска так сильно бомбят и обстреливают украинские города, что там вынуждены хоронить погибших на скорую руку в братских могилах.

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Самая печальная в этом отношении ситуация сложилась в Мариуполе, где не прекращаются обстрелы и бомбардировки, растет число жертв среди мирного населения, а коммунальные службы не могут выполнять свои функции, в том числе нормально хоронить людей на кладбищах. В результате за последние две недели там спонтанно возникло сразу несколько массовых захоронений.

"Мы не можем хоронить [жертв] в индивидуальных могилах, поскольку кладбища находятся за чертой города, а его периметр контролируют российские войска", — рассказал в телефонном интервью Би-би-си заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов.

По его словам, хоронить приходится в черте города, в том числе на старом кладбище, которое пришлось вновь открыть.

В воскресенье, по данным горсовета Мариуполя, число погибших мирных жителей перевалило за 2100. При этом сильные обстрелы со стороны российской армии мешают провести массовую эвакуацию из города, несмотря на все попытки организовать гуманитарные коридоры.

Орлов не смог назвать общее число погибших мирных граждан, похороненных в братских могилах, но уточнил, что только в одной из таких могил было захоронено 67 тел. "Некоторых мы не смогли опознать, у других были документы", — говорит он.

Тысячи жителей прячутся от бомбежек и обстрелов в подвалах, поясняет Орлов, и в некоторых случаях родственники хоронят погибших прямо во дворах и парках.

Поскольку городские службы не в состоянии функционировать, тела на улицах подбирают команды ремонтников или уборщиков. При этом, по его словам, порой погибают и сами эти люди. "У нас уже 11 дней нет электричества, отопления, воды, не работает канализация", — напоминает Орлов.

В 600 километрах к северо-западу от Мариуполя, в городе Буча неподалеку от Киева, по словам местного депутата Михайлины Скорык-Шкаривской, рядом с церковью была вырыта братская могила, в которой похоронили более 60 человек.

Видеозапись похорон выложил в "Фейсбуке" Андрей Левковский, врач ирпеньской больницы, куда привезли погибших.

В телефонном интервью Би-би-си Скорык-Шкаривская, которая сейчас находится на западе Украины, рассказала, что перед похоронами прямо в больнице совершили отпевание, но опознать удалось не всех погибших, и никто с точностью не знает, где находятся их родственники.

"Сейчас мы обсуждаем с добровольцами возможность создания цифровой системы идентификации людей и поиска их родственников", — говорит она.

По словам депутата, в субботу больницу в Ирпене заняли российские войска и приказали медперсоналу уходить. Сейчас Буча и половина Ирпеня находятся под контролем российской армии.

Появление братских могил стало для украинцев настоящим шоком. Многим это навеяло горькие воспоминания о Второй мировой войне, когда нацисты в массовом порядке убивали евреев, коммунистов и партизан, и о голодоморе 1930- х годов, когда экспроприация советской властью зерна и скота привела к массовому голоду на Украине.

"Моему дяде 92 года, и даже он сравнивает нынешнюю ситуацию со своим военным детством", — говорит Скорык-Шкаривская, подчеркивая, как важно для населения хоронить близких по христиаским обычаям, с молитвами.

"Даже сейчас, во время войны, люди часто зовут для этого священника", — говорит она.

На севере Украины Харьков, Чернигов и Сумы окружены российскими войсками, и там от постоянных обстрелов тоже гибнет много мирных жителей.

6 марта активистка Александра Матвийчук, которая борется за гражданские свободы, опубликовала у себя в "Твиттере" фото гробов, которые стоят в траншее, с подписью: "Вот так мирных жителей, погибших в Чернигове от российских бомбардировок, хоронят прямо в траншеях. Поскольку главное городское кладбище в Яцево находится под постоянным обстрелом российских оккупантов, жертв хоронят прямо в Яловщинском лесу".

Как рассказал в интервью Би-би-си секретарь черниговского горсовета Александр Ломако, жертв российских обстрелов хоронят сейчас на временном кладбище. Он подтвердил, что доступ на главное городское кладбище сейчас закрыт и город с трех сторон окружен российскими войсками, которые подошли к нему уже на 10 км.

"Перезахоронением будем заниматься уже после войны", — говорит Ломако, по оценкам которого в результате российских авианалетов и обстрелов в городе погибло около 200 человек.

Только за один авианалет в Чернигове, по его словам, погибло сразу 45 человек, — это был самый трагический случай. А в среднем при каждой ночной бомбардировке гибнет около семи человек.

"Самолеты сбрасывают три-четыре бомбы на жилые районы, — объясняет Ломако, — одна из них попала в больницу, но она продолжает работать. На окраинах города уже уничтожены десятки жилых домов".

Помимо массовых захоронений появляется информация и о стихийных могилах.

Так, во дворе новостройки в городе Ирпень, который подвергся сильным обстрелам со стороны российских войск, были похоронены мать и сын.

Фотография могилы разошлась по соцсетям, а журналист Ольга Руденко разместила в "Твиттере" другое фото, на котором Марина Меть с сыном Иваном до российского вторжения радуются жизни в Киеве.

Для тех, чьи родные и близкие погибли от вторгшейся российской армии в результате осад и обстрелов, похороны наспех в такого рода самодельных могилах, несомненно, станут последним ударом по человеческому достоинству.