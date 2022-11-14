Массовый наплыв. Британия и Франция пересматривают договор по контролю за нелегальной миграцией

Великобритания согласилась платить Франции дополнительно 10 млн евро в год в рамках пересмотренного соглашения о контроле за миграцией. Главная цель этого соглашения — прекратить попытки нелегальных мигрантов добраться до Британии по морю на лодках.

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В рамках этого договора должно быть усилено взаимодействие полицейских и пограничных служб двух стран, а число патрульных на французской стороне Ла-Манша планируется увеличить с 200 до 300.

В общей сложности по последним данным с начала этого года в Британию через Ла-Манш уже прибыло почти 42 тыс. нелегальных мигрантов. Для сравнения, за весь прошлый год таких мигрантов было 28526. За одно лишь прошлое воскресенье, по данным минобороны, в страну на 26 лодках добрались 853 мигранта. Днем ранее прибыло еще 972 человека.

Отчасти такой наплыв объясняется резким ростом числа албанцев среди мигрантов. За этот год в Британию на лодках прибыло уже 12 тыс. граждан этой страны, в то время как в 2020 году их было всего 50.

Отправляясь на саммит "Большой двадцатки" на Бали, британский премьер Риши Сунак признался, что универсального средства для решения проблемы нет, но выразил уверенность, что поток нелегальных мигрантов благодаря новому договору с Парижем удастся сократить.

Новый договор в Париже подписала министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман (Фото: PA Media)

В рамках новой договоренности, которую в ходе визита во Францию подписала министр внутренних дел Суэлла Браверман, Великобритания увеличит годовые выплаты Франции примерно на 10 млн евро и доведет общую сумму до 75 млн.

Эти средства в первую очередь пойдут на усиление патрулей на французском берегу, а также на закупку беспилотников и приборов ночного видения и расширение центров по размещению мигрантов на французской стороне.

Портовые власти Франции получат дополнительные средства, которые пойдут на расширение системы видеонаблюдения и создание специальных патрулей с собаками, которые будут проверять направляющиеся в Британию грузовики для выявления спрятавшихся там нелегальных мигрантов.

Одновременно для усиления взаимодействия во французских диспетчерских будут присутствовать британские наблюдатели, а в британских — французские.

Фото: PA Media

Впрочем, как отмечает корреспондент "Би-би-си" Дэниел Сэндфорд, все эти нововведения хотя и могут сильно помешать контрабандистам, занимающимся переправкой людей с континента в Британию, едва ли стоит надеяться, что они положат конец нелегальной миграции.

По словам Сэндфорда, французские власти в течении нескольких месяцев не спешили возобновлять действие этого договора, ожидая, когда к власти в Британии придет стабильное правительство.

Людей, которые добираются на лодках до британского берега, задерживают и отправляют на проверку в аэропорт Мэнстон в Кенте. По идее, там они задерживаются ненадолго — их вскоре переправляют во временное жилье для подавших прошение об убежище, где они ждут решения министерства внутренних дел. Из-за перегрузки иммиграционной системы сроки рассмотрения прошений растягиваются на годы.

Как выяснилось, в октябре в центре в Мэнстоне, который рассчитан на прием не более 1600 человек, скопилось около 4 тысяч мигрантов.

Сейчас ситуацию удалось взять под контроль, и в центре осталось менее 1600 человек, однако возникла другая проблема: в субботу, после вспышки дифтерита, всем мигрантам пришлось срочно делать прививки от этой крайне опасной болезни.