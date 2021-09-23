Мать Софьи Сапеги сообщила о продлении домашнего ареста дочери

Россиянка Софья Сапега, задержанная в аэропорту Минска вместе с журналистом и блогером Романом Протасевичем, останется под домашним арестом до 25 декабря 2021 года. Об этом в интервью DW в четверг, 23 сентября, сообщила мать девушки Анна Дудич.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мать девушки рассказала, что каждый день созванивается с дочерью. "Конечно, под домашним арестом все очень ограничено — она никуда не выходит, жизнь скучная. Мы все в режиме ожидания — что будет дальше", — сказала Дудич.

Как сообщает агентство ТАСС, в Следственном комитете Беларуси информацию о продлении домашнего ареста россиянке не подтвердили и не опровергли. "Идет плановая работа по делу, расследование продолжается", — говорится в заявлении ведомства.

Адвокат Сапеги Александр Филанович также не смог прокомментировать эту информацию, пишет "Интерфакс". По его словам, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством республики "обязанность ознакомления защитника с продлением данного срока (содержания под домашним арестом7 — Ред.) у следствия отсутствует".

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва рассчитывает на освобождение девушки. "Информация о том, что МИД России надеется на освобождение, нас очень вдохновила. Но вот снова продлили содержание под арестом — не знаем, что и думать", — сказала мать Софьи.

Посадка лайнера Ryanair и задержание Сапеги

Самолет авиакомпании Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после распространенного белорусской стороной ложного сообщения о минировании воздушного судна. Были задержаны двое пассажиров — бывший редактор белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси и ввел санкции в отношении режима белорусского правителя Александра Лукашенко.

Сапега проходит подозреваемой по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: 130 (разжигание социальной вражды и розни) и 342 (участие в массовых беспорядках). С 25 июня она находится под домашним арестом в Минске.