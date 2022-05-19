Матвиенко предложила забрать памятник в Пардаугаве и установить его на границе Латвии с Россией

России следует забрать памятники советским воинам, которые подлежат сносу в странах Балтии, и установить их на границе с этими государствами, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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"Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Потому что так хотят многие жители этих государств. Это соответствует и всем международным договорам. Но если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе", — сказала Матвиенко в интервью "Известиям", опубликованном на сайте издания.

Так, рижский монумент следует установить на границе с Латвией, а "Бронзового солдата" — на границе с Эстонией в Ленинградской области, считает она.

По мнению спикера РФ, это необходимо, "чтобы люди, для которых это действительно святыня, могли и 9 мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти".

"Возможно, такие варианты стоит рассмотреть и проработать. И конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", — сказала она.

Так Матвиенко прокомментировала сообщения о том, что в странах Балтии принимаются решения по сносу таких памятников.