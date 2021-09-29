Медиа-война из-за Russia Today: Россия грозит заблокировать YouTube

Американская компания Google заблокировала принадлежащие российскому СМИ Russia Today YouTube-каналы без возможности восстановления. Теперь корпорации не только грозит штраф, но и блокировка видеохостинга YouTube в России. Об этом сообщает The Bell.

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Блокировке подверглись каналы RT DE и Der Fehlende Part, восстановлению они не подлежат. При попытке зайти на один из этих каналов появляется сообщение от YouTube о том, что каналы нарушили правила платформы.

Russia Today сообщило, что сначала были заблокированы четыре видео о коронавирусе, опубликованные на канале RT DE. По этой причине канал в течение недели не мог публиковать новые видео, а как только срок запрета истек, блокировка была наложена на сам YouTube-канал.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян подтвердила информацию о блокировке в своем Telegram-канале. Она назвала действия Google "медийной войной" и выразила надежду, что Россия в ответ заблокирует Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Также Симоньян призвала правительство определить санкции в отношении YouTube.

"Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать", — написала главный редактор Russia Today.

На данный момент Google грозит штраф до одного миллиона рублей, если компания не разблокирует YouTube-каналы Russia Today, сообщили "РИА Новости" в Роскомнадзоре. Более того, если корпорация повторно откажется восстановить каналы, штраф может вырасти до трех миллионов рублей.

"Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей. При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 миллионов рублей", — сообщили в ведомстве.

Как отмечает "Дождь", Роскомнадзор направил письмо Google, в котором изложены все требования ведомства. В случае невыполнения требований, Роскомнадзор грозит полностью или частично ограничить работу видеохостинга.

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", — подчеркнули в ведомстве.

ТАСС сообщает, что Министерство иностранных дел опубликовало заявление с обращением к российским государственным учреждениям. МИД РФ предлагает принять симметричные меры против платформы YouTube и немецких СМИ, доступных на территории России.

Это уже не первый раз, когда Роскомнадзор заявляет о намерении заблокировать какую-то социальную сеть — ведомство уже пыталось заблокировать мессенджер Telegram в 2018 году. Приложение было официально запрещено на территории России, однако оно продолжало работать. Роскомнадзору заблокировать Telegram не удалось.

Также в преддверии выборов в Госдуму РФ Роскомнадзор потребовал у Google и Apple удалить приложение "Навальный". Компаниям пригрозили штрафом и уже на следующий день приложение было удалено. Кроме того YouTube также заблокировал в России видео со списками "Умного голосования".