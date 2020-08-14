Медики назвали самые распространенные травмы на протестах в Беларуси

Белорусские медики с 10 августа работают в усиленном режиме. Самые распространенные травмы в эти дни — гематомы от дубинок и черепно-мозговые. Тяжелых пациентов привозят и из изолятора временного содержания, пишет РБК.

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Усиленный режим среди медицинских служб Минска был введен 10 августа, рассказала РБК фельдшер выездной бригады скорой помощи Виктория. Она дежурила ночью 10 августа и вывозила раненых, в том числе с Пушкинской площади, где в тот день шли самые ожесточенные столкновения.

"Мы ехали в самый эпицентр, брали противогазы с собой и укладку (набор медикаментов. — РБК) на случай массовых травм", — рассказывает медик. Из-за серьезности ранений и многочисленности пострадавших на протестах они были в приоритете и приходилось игнорировать другие вызовы: диспетчеры объясняли больным, что все силы брошены на эвакуацию раненых с мест столкновений с ОМОНом, продолжает она.

"За ночь протестов на нашу бригаду пришлось шесть пострадавших оттуда [с мест протестов], один тяжелый", — говорит Виктория и добавляет, что, по словам коллег, примерно столько же вывозили и другие бригады. "Самые распространенные травмы — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы легкой и средней степени с ушибленными ранами головы. Была травматическая ампутация стопы, кровотечения, контузия, ну и панические атаки", — перечисляет она.

Для работы с пострадавшими на митингах мобилизовали студентов Белорусского государственного медицинского университета и Минского государственного медколледжа, рассказал РБК студент одного из медвузов. "9 и 10 августа нагрузка увеличилась колоссально, стянули все медрезервы, в приемнике было не протолкнуться, — говорит он. — В основном гематомы от дубинок, внутренние кровоизлияния брюшной полости и ранения от резиновых пуль".

"В эти дни [нагрузка] определенно увеличилась, — рассказывает РБК медработник двух больниц, бывшая тогда волонтером в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. — Поставили внеочередную смену в ночь с 9 на 10 августа. Экстренная операционная просто была не готова к такому массовому поступлению. Число больных увеличилось примерно в 3–4 раза". Именно туда везли большинство раненных на протестах, туда же сейчас отвозят задержанных из изолятора на улице Окрестина, которым требуется медицинская помощь. "Привозили с серьезными повреждениями, требующими интенсивной терапии, таких везли мимо приемного отделения сразу в реанимацию. 10-го еще был человек, которого повезли сразу в хирургию: требовалась срочная диагностическая лапароскопия", — рассказывает медик.

"У нас за смены 10-11 августа в больницу пострадавших из-за митингов привезли 23 человека и 28 человек соответственно", — рассказывает РБК другой медик, работающий в больнице скорой помощи. "Но позавчера к нам всех везли из ИВС на Окрестина. Почти все были оттуда, а не из города", — говорит она. Самые распространенные, по словам медработника, травмы — черепно-мозговые, ушибы по всему телу, переломы и внутренние кровотечения.

РБК также поговорил с фельдшером скорой помощи, которая 13 августа дежурила в ИВС на Окрестина. Только за одну смену, с 11:00 до 17:00, ее бригада госпитализировала из изолятора не менее 14 человек, рассказывает медик: "Там люди с уже черными кровоподтеками на ногах и руках от ударов дубинками, разбитые головы, одного отправили зашивать надорванное ухо". У одного из задержанных — диабетика, — которого она осматривала, в изоляторе началась гипергликемия. "Когда я его спросила, когда он последний раз ел, он сказал, вчера днем — кусок хлеба, и все", — говорит фельдшер.

Кроме того, по ее словам, по ночам в ИВС задержанных выводят во внутренний двор, там кладут животом на землю и они так лежат до утра. Если сопротивляются — бьют. Из-за этого у очень многих сейчас температура, говорит медик. "На них земля смешана с кровью", — описывает она пациентов из изолятора. О том, что по ночам задержанных выводят во двор, говорил РБК Вячеслав, разыскивающий в ИВС на Окрестина своего сына. Ему об этом стало известно от выпущенного из изолятора.

"Ни одного омоновца или другого сотрудника силовых структур в БСМП за две полные ночи не поступило, но, насколько я знаю, у них своя отдельная больница", — добавляет еще один студент-медик, бывший в больнице волонтером.

Белорусский Минздрав в четверг, 13 августа, призвал сограждан остановить спираль насилия и не провоцировать друг друга. В ходе продолжающихся с 9 августа акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы (по данным агентства "Интерфакс-Запад"). Задержаны были почти 7 тыс.человек, сообщало 13 августа МВД.