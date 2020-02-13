Медики выяснили, как долго коронавирус "живет" на различных предметах

Случаев заражения новым коронавирусом из-за использования предметов, с которыми контактировал заболевший, пока не выявлено, однако ученые не исключают возможности заражения таким образом, сообщает "Российская газета".

Ученые провели исследование и выяснили, как долго инфекция, унесшая жизни более тысячи человек, может сохраняться на поверхностях.

Результаты исследования показали, что микроорганизмы нового коронавируса без дополнительной подпитки могут сохраняться на изделиях из металла, дерева, стекла, пластика и бумаги до девяти дней максимум. В среднем их продолжительность жизни составляет четыре-пять дней.

Доктор из Университетской клиники Грайфсвальда Гюнтер Кампф пояснил, что высокая влажность продлевает жизнь микроорганизмов на различных поверхностях.

По его словам, в период эпидемии в жилых домах и офисных помещениях нужно протирать мебель и предметы интерьера специальными растворами на основе гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

Вирусолог Эйке Штейнманн из Университета Лейбница в Ганновере добавил, что дезинфекция предметов и соблюдение личной гигиены помогут снизить риск заболевания новым коронавирусом из Китая.