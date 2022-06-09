Источники издания утверждают, что речь идет о самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Руководить новым округом будут люди из администрации президента РФ.

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Кремль планирует включить контролируемые российскими войсками территории на юге Украины, а также самопровозглашенные республики Донбасса в состав России, объединив их в отдельный федеральный округ. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента РФ (АП).

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", — утверждает один из собеседников издания.

Сейчас в РФ восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский. В 2014-2016 годах также существовал Крымский федеральный округ, впоследствии включенный в состав Южного. В каждом федеральном округе действует полномочный представитель президента, контролирующий исполнение его решений в подотчетных регионах.

Источники Meduza также сообщили, что процесс включения новых территорий в состав РФ будет курировать заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Утверждается, что он уже находится на Донбассе, периодически выезжает в Херсонскую и Запорожскую области.

Рапопорт, по словам собеседников издания, сейчас подбирает будущих сотрудников для "администраций" захваченных территорий и самопровозглашенных республик, которые затем будут готовить референдумы о присоединении регионов к России. Они могут пройти "в середине июля, если ситуация на фронте позволит" или 11 сентября (на эту дату в РФ намечен единый день голосования).

В АП "активизировалась" работа по поиску политтехнологов для работы на оккупированных территориях, рассказали собеседники Meduza. Это на условиях анонимности подтвердили несколько человек, получивших соответствующие предложения из Кремля.

Ранее стало известно, что несколько важных должностей в самопровозглашенных республиках заняли экс-сотрудники российских ведомств и госкомпаний. Так, правительство ДНР возглавил Виталий Хоценко, в прошлом глава департамента в Министерстве промышленности и торговли. Зампредом правительства ЛНР стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Источники Meduza утверждают, что действующих глав самопровозглашенных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника в ближайшем будущем тоже могут сменить "варяги".