"Медуза": заявления РФ о переговорах — попытка выиграть время перед "полномасштабным наступлением"

В последние недели представители российской власти все чаще говорят о возможных переговорах с Украиной или странами Запада. Например, 14 октября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что переговоры возможны, но только "при определенных условиях" — правда, сами условия он так и не назвал. Неделей ранее, 6 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила украинским властям "прямо сегодня" начать переговоры по "мирному урегулированию" — но тоже на "условиях, которые предложит Россия".



Владимир Путин в середине сентября высказался о переговорах в похожем ключе: "Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя".

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Украинская сторона в последнее время неоднократно отвергала возможность переговоров с Путиным. А в начале октября президент страны Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатируется "невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным". Этот документ был принят в ответ на "референдумы" об аннексии украинских территорий.

Как ранее писала "Медуза", Путин действительно думает о возможном возобновлении переговоров, которые остановились еще весной 2022-го. При этом российский президент хочет, чтобы Россия сохранила контроль над территориями в Донбассе, — и "вообще не хочет обсуждать Крым".

По словам двух источников "Медузы", близких к Кремлю, и одного собеседника, близкого к правительству РФ, эти позиции не изменились. Однако, по информации собеседников "Медузы", российские власти разработали новый "тактический вариант". Он предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня. Договориться об этом, по замыслу Кремля, могли бы российские и украинские военные — без привлечения первых лиц обоих государств.

По словам источников "Медузы", близких к Кремлю, вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области.

Заместитель председателя пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уже сказал, что жителям "стоит выехать в другие регионы России на безопасное расстояние от боевых действий, не затруднять маневренность военных". А российский вице-премьер по строительству Марат Хуснуллин объявил, что правительство будет помогать уехать жителям подконтрольной России территории Херсонской области и предоставит им бесплатное жилье.

"Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине", — пояснил один из собеседников "Медузы", близких к Кремлю.

По словам источников "Медузы", сейчас Кремль пытается "повлиять на западных лидеров" и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те "убедили" Украину вернуться к переговорам с Россией. Собеседники "Медузы" утверждают, что в этих разговорах с лидерами других стран российские представители приводят "простой аргумент — нужно избежать жертв среди мирного населения". Происходит это на фоне недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов, которые начались после подрыва Крымского моста и успешного контрнаступления украинских войск.

Вместе с тем источники "Медузы" подчеркнули, что Владимир Путин не собирается отказываться от продолжения войны — а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению. По его задумке, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и хоть как-то восполнить потери в технике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" не ответил.

По плану Кремля, пояснили источники "Медузы", "новое полномасштабное наступление" может начаться примерно в феврале-марте 2023 года. Ранее по схожей тактике действовала украинская армия, которая сначала несколько месяцев готовила мобилизованных, а затем с их помощью провела успешное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях.

При этом, насколько известно "Медузе", позиция официального Киева по поводу любых переговоров с Москвой остается неизменной. "Мы готовы будем к переговорам с Россией, но не с Путиным, а с тем, кто придет ему на смену", — заявил "Медузе" собеседник в офисе Владимира Зеленского. А также предложил россиянам своими силами приблизить возможность проведения таких переговоров: "Сносите вашего Путина неадекватного".

Источник подчеркнул, что Украина давно не доверяет любым заявлениям — и "жестам доброй воли" — со стороны России: "Он все врет, этот Путин. Говорит о том, что готов к переговорам, и наносит ракетные удары по мирным людям. Думаю, пока не будут деоккупированы, то есть освобождены, наши территории, никакого прекращения огня не будет".

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в разговоре с "Медузой" согласился с этой позицией: "Что вообще дает прекращение огня Украине по российскому сценарию? Фиксацию де-факто новой линии разделения и спешное окапывание россиян на временно оккупированных территориях? Серьезно можно считать, что мы на это согласимся? Особенно на фоне контрнаступления… Явную оперативную паузу для сильно потрепанных частей россиян, чтобы оттренировать хотя бы немного спешно мобилизованных и отправить новое количество смертников на поле боя? Нам это зачем?"

По его словам, "этот сценарий абсолютно точно не в интересах Украины, поэтому подобные предложения — публичные или непубличные — исключены". Подоляк подчеркнул, что Украина "крайне заинтересована" в военном поражении России: "Потому что только это позволит реально закончить войну, получить возможность жестко наказать военных преступников юридическим путем и косвенно поспособствовать запуску сценария трансформации политической системы самой России".