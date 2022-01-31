"Мемориал" обжаловал решение Верховного суда о ликвидации

Историко-просветительское и правозащитное общество "Международный Мемориал" подало апелляционную жалобу на решение Верховного суда России о ликвидации организации, передает "Дождь" со ссылкой на сообщение на сайте "Мемориала".

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Обращение организации, содержащее 27 страниц, подано в Апелляционную коллегию Верховного суда. В нем говорится, что ликвидация "Мемориала" на основе отсутствия маркировки "иностранного агента", как и законодательство о некоммерческих организациях — "иноагентах", противоречит международным обязательствам России.

По мнению "Мемориала", отсутствие маркировки "иноагента" нельзя считать "грубым неоднократным нарушением закона", поскольку такие действия "не создают реальную угрозу и не влекут причинение серьезного вреда".

"Ликвидация „Международного Мемориала", уже выплатившего штрафы за немаркировку материалов, нарушает запрет на привлечение к ответственности дважды за одно и то же", — говорится в жалобе.

"Мемориал" назвал ликвидацию организации "несоразмерной мерой реагирования". В качестве еще одной причины для отмены решения Верховного суда указывается, что суд "принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле".

28 декабря Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и ликвидировал "Международный Мемориал". На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".

Генпрокуратура объясняла, что иск против организаций связан с неоднократным нарушением законодательства об "иностранных агентах". Представитель прокуратуры также заявил, что "Мемориал" якобы занимался "искажением исторической памяти о Великой Отечественной войне", создавал "ложный образ Советского союза как террористического государства", а также "спекулирует на теме политических репрессий".

Европейский суд по правам человека потребовал от властей России приостановить исполнение решений о ликвидации организаций.