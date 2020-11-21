Мемуары Обамы: что бывший президент США думает о Путине, Эрдогане, Меркель и других лидерах

На этой неделе в свет вышли мемуары бывшего президента США Барака Обамы, озаглавленные "Земля обетованная".

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В первые же сутки книга разошлась тиражом в 890 000 экземпляров только в США и Канаде — рекорд для издательского дома Penguin Random House. Ожидается, что откровения 44-го президента станут самыми продаваемыми в истории из всех президентских мемуаров.

В своей книге Обама рассказывает не только об американской политике и проблемах в собственной семейной жизни. Значительная часть мемуаров посвящена его зарубежным поездкам, и, естественно, встречам с мировыми лидерами.

Кто же произвел на него впечатление и какое именно?

Владимир Путин

Foto: AP/Scanpix

Впервые в качестве президента Обама побывал в России летом 2009 года. Перед визитом главу Белого дома консультировал сотрудник Совета национальной безопасности США Майкл Макфол, впоследствии занявший пост посла в Москве.

Президентом России тогда был Дмитрий Медведев, который произвел на Обаму впечатление "современного политика", заинтересованного в установлении хороших отношений с США. Согласно мемуарам, Макфол заранее предупредил Обаму, что Медведев действительно пытается доказать свою "серьезную роль на мировой арене".

"Не забывайте, что решения по-прежнему принимает Путин", — уточнил советник президента.

Это подтвердилось на первой же встрече Дмитрия Медведева с американским гостем. Одной из главных проблем в двусторонних отношениях тогда была "трехдневная война" c Грузией. Обама вспоминает, что едва об этом зашел разговор, Медведев, "как будто его держали на поводке", повторил все доводы официальной российской власти. Но когда речь зашла о других вопросах, он явно расслабился и с удовольствием вел беседу.

"Он как будто пытался показать мне, что и сам не верит ни одному своему слову", — пишет Барак Обама.

После этого американский гость встретился в Ново-Огарево с Владимиром Путиным, занимавшим тогда пост премьер-министра.

Обаму принимали на веранде резиденции, где был "богато накрыт стол", а в качестве русской экзотики присутствовал некий мужчина в косоворотке, раздувавший сапогом самовар.

По словам Обамы, российский лидер напомнил ему людей, с которыми ему уже приходилось сталкиваться в Чикаго, когда он впервые стал заниматься политикой, — "нечто вроде районного босса, но только с ядерным оружием и вето в Совете Безопасности ООН".

"Путин напомнил мне мужчин того типа, которые когда-то заправляли чикагской политикой или Тиммани-холлом [действовавшим в Нью-Йорке в XIX и до середины ХХ века политическом обществом Демократической партии, регулировавшим выдвижение кандидатов и пр.] — воспитанные улицей, жесткие, лишенные сантиментов типы; узколобые, которые никогда не выходили за рамки своего ограниченного опыта и которые расценивали крышу, взятки, шантаж, обман и периодически возникавшее насилие как законные методы своей деятельности", — пишет Обама.

Чикагская политическая "машина" в США уже давно стала символом коррупции.

Как вспоминает бывший глава Белого дома, российский лидер в самом начале разговора предпочел подробно изложить все свои претензии к США.

"Я едва успел закончить свой вопрос, как Путин пустился в, казалось, нескончаемый монолог, — утверждает Обама в своих мемуарах. — Он подробно перечислил все случаи воображаемой несправедливости […] и неуважения к русским со стороны американцев. Напомнил, что именно он позвонил президенту Бушу 11 сентября […], предложив предоставить данные разведки".

Российский лидер также упомянул, что он помог США уговорить власти Узбекистана и Кыргызстана разместить в этих странах американские военные базы. Как вспоминает Обама, Путин особо подчеркнул, что Буш не "прислушался к его предупреждениям" и своим вторжением в Иран "дестабилизировал Ближний Восток".

В своем монологе Путин также упомянул о расширении НАТО и "цветных революциях", которые были организованы в США в "российской сфере влияния", и попытках Вашингтона "доминировать во всем мире".

К тому же, по мнению Путина, Соединенные Штаты не видят в России в "равноправного партнера", так что в этих условиях сложно надеяться на улучшение двусторонних отношений.

Обама утверждает, что оживленный монолог Путина продолжался ровно 45 минут. После этого американский лидер попытался было подробно ответить на все высказанные претензии, но у него сложилось впечатление, что премьер-министру России эти объяснения были не интересны. По крайней мере, Путин слушал своего гостя не слишком внимательно.

Дэвид Камерон

Foto: AP/Scanpix

Воспитанник Итона, лидер Консервативной партии, прослуживший премьер-министром Британии с 2010 по 2016 годы, предстал перед Обамой "с изысканными манерами и уверенностью в себе", обладавшим "спокойной уверенностью человека, которого жизнь никогда толком не трепала".

Обама признается, что испытывал к нему симпатию ("Мне лично он нравился, даже когда мы сталкивались лбами"), но не делает секрета из того, что не соглашался с британским лидером по поводу его экономической политики.

"Кэмерон целиком и полностью придерживался традиционной политики свободного рынка, пообещав своим избирателям, что его политическая платформа по сокращению дефицита и расходов на госсектор — наряду с реформой в системе регулирования и расширением торговли — положит начало новой эре британской конкурентоспособности, — пишет бывший президент. — Вместо этого, вполне ожидаемо, британская экономика впала в еще более глубокую рецессию".

Николя Саркози

Foto: AFP/Scanpix

Бывший президент Франции был полон "эмоциональных выплесков и краснобайства" и напомнил Обаме "персонажа с картины Тулуз-Лотрека".

"Беседы с Саркози были одновременно и интересными, и изматывающими; его руки постоянно находились в движении, его грудь вздымалась как у бантамского петуха, его личный переводчик […] неизменно рядом, отчаянно пытаясь повторить каждый его жест и интонацию по мере того, как разговор перемежался лестью, угрозами […], но никогда не уходил от первоначальной, плохо скрываемой им выгоды, которая должна быть центром всех этих действий и которую можно поставить себе в заслугу — чем бы эта выгода ни оказалась".

Ангела Меркель

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Немецкий канцлер, по впечатлению Обамы -"надежная, честная, с безжалостным интеллектом и добрая по природе".

Обама тем не менее отмечает, что поначалу Меркель воспринимала его с изрядной долей скепсиса. В основном — из-за его высокопарных речей и умения выступать перед публикой. Своими ораторскими способностями, кстати, бывший президент действительно гордится.

"Я не обиделся, подумав, что для лидера Германии отвращение к всевозможной демагогии — это на самом деле здоровая реакция", — признается автор мемуаров.

Реджеп Тайип Эрдоган

Foto: AFP/Scanpix

Однако "у меня сложилось четкое впечатление, что его заинтересованность в сохранении демократии и власти закона может существовать лишь при условии, что это сохранит его собственную власть", пишет Обама.

Манмохан Сингх



Бывший премьер-министр Индии описан как "мудрый, вдумчивый и безупречно честный" политик, а также "главный архитектор экономической трансформации Индии".

Сингх — "непритязательный технократ, который получил доверие народа не за счет обращения к их чувствам, а за счет того, что принес более высокий уровень жизни, и сохранил за собой заслуженную репутацию честного, не коррумпированного политика", заключает Обама.

Вацлав Клаус



Обама никогда не скрывал, что был поклонником Вацлава Гавела — первого после "Бархатной революции" президента Чешской республики. Его преемника, Вацлава Клауса, бывший глава Белого дома в своих мемуарах называет "проблематичным".

Обама опасался, что этот президент-евроскептик станет инициатором возрождения правого популизма в Европе. Клаус, по его словам, стал ярким примером того, "как мировой экономический кризис [2008-2009 годов] привел к росту национализма, анти-иммигрантских настроений и скепсиса по поводу [европейской] интеграции".

"Многообещающая волна демократизации, либерализации и интеграции, которая захлестнула весь мир по окончании Холодной войны, начала спадать", — подчеркивает бывший президент США.