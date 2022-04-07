Мэр Бучи: Число обнаруженных тел растет с каждым днем
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Расположенный под Киевом город Буча, где после ухода армии РФ остались на дорогах тела расстрелянных горожан, братские могилы с замученными людьми и уничтоженная инфраструктура, постепенно возвращается к жизни. О том, что сейчас происходит в Буче, рассказал корреспонденту DW мэр города Анатолий Федорук.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

DW: Какова сейчас обстановка в Буче?

Анатолий Федорук: Уже четвертый день специалисты занимаются зачисткой — в ​​широком понимании этого слова — от диверсантов и минирования, опасных элементов, которых очень много. Коммунальщики восстанавливают критическую инфраструктуру — в первую очередь снабжением электричеством, газом, водой… Ну, и занимаемся сегодня гуманитарными вопросами: наладили доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены, корма для животных. Поскольку газа и света нет, приобрели тысячу газовых баллонов и газовых плит, создали локальные центры приготовления пищи. Раздаем плиты и баллоны там, где люди компактно проживают, определили ответственного, чтобы люди могли себе готовить. Так мы выходим на другой уровень организации нашей жизни.

- Сколько было людей в общине, в частности в Буче, до начала полномасштабного вторжения России, и сколько осталось?

- В Буче было 50 тысяч горожан. Всего в общине, куда входят и окрестные села, — 67 тысяч человек. На сегодня в Буче живут 3700 человек, но это число понемногу растет, потому что возвращаются специалисты по критической инфраструктуре. В других населенных пунктах общины численность уменьшилась на 30 процентов. Вчера я был в Воздвиженке — это самый отдаленный старостинский округ. Там из 1780 жителей села под оккупацией оставались 760. Там, к большому сожалению, шесть мирных жителей были расстреляны российскими оккупантами. Но люди поддерживали друг друга, передавали продукты, лекарства и пережили оккупацию.

- Установлено ли уже точное число погибших в Буче и вообще в общине? Тех, кто погиб во время российской оккупации?

- По состоянию на вчерашний вечер было 320 гражданских. С телами сейчас работают специалисты — криминалисты, правоохранители, но число обнаруженных тел растет с каждым днем. Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела.

- Люди гибли в основном из-за расстрелов или в результате артиллерийских обстрелов?

- Практически 90 процентов — это пулевые поражения, а не осколочные.

- Мир был шокирован страшными кадрами массовых захоронений. Сколько таких могил обнаружено в Буче?

- В Буче обнаружены три места: это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще — улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями.

- Были ли вы на момент оккупации в городе, видели ли расстрелы гражданских лиц?

- И до, и во время оккупации я был вместе с общиной, как и полагается. Лично видел три эпизода на одной локации. Я был в частном доме, рядом с которым происходили расстрелы. Это улица Леха Качиньского, где находится предприятие "Южтеплоэнергомонтаж", там как раз был блокпост российских оккупантов, и они три автомобиля с определенным временным интервалом расстреляли. В одном автомобиле было четыре человека — мужчина, беременная женщина и дети, трое из них были расстреляны. Тело женщины ее муж похоронил в том окопе, который русские оккупанты выкопали для своего укрытия. Вместо креста он установил номерной знак автомобиля, на котором они ехали, а тела детей были увезены к церкви и захоронены. Выжил ли тот человек и какова его судьба, я не знаю.

- Идет ли документирование, кто в городе погиб и при каких обстоятельствах? Участвуют ли в этом представители Международного уголовного суда?

- Все соответствующие международные и украинские органы задействованы в этом процессе, чтобы установить личность каждого расстрелянного. Самое главное — привлечь к ответственности преступников, которые это сделали.

- Когда могут быть опубликованы списки погибших, чтобы родные смогли забрать и похоронить их тела?

- Списки обязательно будут обнародованы после установления имен граждан нашей общины и соседних общин, которые проезжали через нашу общину и были расстреляны. Сейчас работают правоохранительные органы.

- Есть ли в городе факты мародерства?

- Нацполиция патрулирует каждую улицу, и фактов мародерства в городе нет. У наших граждан после пережитого даже в мыслях не может такого быть.

- Есть хотя бы предварительные подсчеты, сколько частных домов разрушено в городе?

- Наши специалисты осматривают частные дома, но пока без детализации. 112 частных домов разрушены до основания и не подлежат восстановлению, еще около сотни повреждены. Кроме того 18 многоквартирных домов получили в результате артиллерийских обстрелов тяжелые повреждения и выгорели. Два из них не подлежат восстановлению, поскольку являются панельными. Но восстанавливать все это или сносить, скажут эксперты. Это будем решать позже.

- Насколько серьезны разрушения критической инфраструктуры в Буче?

- Критическая инфраструктура на подходах к городу и в самом городе практически разрушена до основания. На третий день войны российские оккупанты полностью разбили тяговую подстанцию. Это энергетический центр, который подавал напряжение и на город, и на "Укрзализныцю". Эту подстанцию ​​нельзя восстановить, надо строить новую, потому что все разрушено. Что касается воды, то город имел определенную специфику: три микрорайона имели три водолокации. Вот центральная локация выведена из строя. Мы сейчас работаем — сварщики заваривают пробоины, возникшие в результате обстрелов. Пытаемся восстановить.

- Сколько времени займет восстановление критической инфраструктуры города?

- Делаем все, чтобы было как можно быстрее. Это как считали в оккупации дни до того, когда нас освободят ВСУ: два-три дня и наши выбьют оккупантов. Так и здесь, ждем с нетерпением, чтобы город мог ожить. Максимально прилагаем усилия. Есть поддержка и Киевоблгаза, ДТЭКа. Они работают почти 24 часа.

- Сейчас многие хотят возвращаться в свои дома. Когда можно будет возвратиться в Бучу?

- В Буче сейчас и в регионе действует комендантский час до 7 апреля включительно. Какие будут приняты решения после этого, неизвестно. Но я бы не рекомендовал до окончательного решения гражданским, не задействованным в коммунальной сфере, медицине или социальной сфере, возвращаться в город. Особенно это касается женщин и детей. Потому что пока ни света, ни воды, ни газа в городе нет. Прошу всех с пониманием отнестись. Мы прилагаем максимум усилий для быстрого восстановления инфраструктуры города.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно