Мэр Бучи сообщил об убийстве оккупантами каждого пятого жителя города

Во время оккупации российскими войсками города Буча в Киевской области был убит каждый пятый оставшийся житель, сообщил в интервью Дмитрию Гордону мэр Бучи Анатолий Федорук.

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Во время оккупации российскими войсками города Буча в Киевской области там был убит каждый пятый оставшийся в городе житель, сообщил в интервью Дмитрию Гордону мэр Бучи Анатолий Федорук.

По словам мэра, до начала войны в Буче жили 53 тысячи человек, из них в оккупации оказались порядка 3000 жителей. По последним данным, приведенным Федоруком, количество жертв превысило 400 человек. По его оценке, был убит каждый пятый житель города, оставшийся в нем после начала войны. "Сейчас это мертвый город", — сказал Федорук. В 80% случаев причиной смерти стали не разорвавшиеся снаряды или осколки, а пулевые ранения, добавил он.

"Все мужчины подвергались обыску и раздеванию по пояс, чтобы изучить, солдат это или мирный гражданин. Дальше это перешло в издевательства и пытки", — рассказал мэр. Кроме того "большое количество" девушек в городе подверглись изнасилованиям, точное число пострадавших Федорук не стал называть, объяснив, что с женщинами сейчас работают психологи.

Расследование военных преступлений в Буче

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов 15 апреля рассказал, что в Киевской области обнаружено и передано судмедэкспертам 900 тел мирных жителей, погибших за время оккупации, в том числе 350 тел из Бучи.

После отступления российских войск из Бучи в город 2 апреля вошли украинские войска и были допущены международные наблюдатели и журналисты. На улицах города она обнаружили множество трупов мирных жителей, в том числе со связанными за спиной руками и со следами расстрела.

Расследованием военных преступлений занимается офис генпрокурора Украины, собственные расследования начали более 10 государств ЕС, среди которых Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша.

Франция 11 апреля направила в Укарину первую группу следователей, состоящую из судебных медиков и экспертов по криминалистике и идентификации тел. Французы привезли в Киевскую область ДНК-лабораторию и другое оборудование для осмотра и опознания тел.

2 марта расследование начал главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан. Во время визита в Бучу он назвал всю Украину "местом преступления".