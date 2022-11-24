Мэр Киева: 70% города остается без электричества

По состоянию на утро 24 ноября 70% Киева остается без электричества. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Кличко, власти делают все, чтобы вернуть свет "как можно быстрее", однако точные сроки будут зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.

Кличко также сообщил, что на левом берегу Днепра в Киеве уже вернули водоснабжение; на правом его планируют восстановить в первой половине дня.

Киев остался без воды и электричества в результате массированного обстрела украинской критической инфраструктуры, произошедшего днем 23 ноября. Аварийные отключения происходили во всех регионах Украины; Киевская, Одесская и Черниговская области оказались обесточены полностью.

Постпред России при ООН Виталий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил, что удары по украинской инфраструктуре наносятся "в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией".