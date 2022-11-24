Мэр Киева: 70% города остается без электричества
Foto: AP/Scanpix/LETA

По состоянию на утро 24 ноября 70% Киева остается без электричества. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

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По словам Кличко, власти делают все, чтобы вернуть свет "как можно быстрее", однако точные сроки будут зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.

Кличко также сообщил, что на левом берегу Днепра в Киеве уже вернули водоснабжение; на правом его планируют восстановить в первой половине дня.

Киев остался без воды и электричества в результате массированного обстрела украинской критической инфраструктуры, произошедшего днем 23 ноября. Аварийные отключения происходили во всех регионах Украины; Киевская, Одесская и Черниговская области оказались обесточены полностью.

Постпред России при ООН Виталий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил, что удары по украинской инфраструктуре наносятся "в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией".

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