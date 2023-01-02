Мэр Киева сообщил о повреждении объектов энергетики после ночной атаки дронов

В результате ночных обстрелов Киева были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. Об этом пишет "Новая газета. Европа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", — добавил он.

Ранее Кличко сообщал о взрывах в Деснянском районе Киева. По его данным, в результате падения сбитого беспилотника пострадал 19-летний юноша.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что целями атак были объекты критической инфраструктуры. "Громко в области и столице. Ночная атака беспилотников. Россияне запустили несколько волн дронов-шахедов. Целятся в объекты критической инфраструктуры. ПВО отрабатывает", — сообщил Кулеба.

По данным Киевской городской военной администрации, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили как минимум 20 "воздушных целей" над столицей Украины.

В ночь с 1 на 2 января в половине регионов Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Сирены звучали, в частности, в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, воздушная тревога была объявлена в Киеве, в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Сирены звучали на протяжении почти семи часов: примерно с 22:00 1 января до 05:00 2 января.

Накануне Власти Украины сообщали, что вновогоднюю ночь над Киевом и Киевской областью система ПВО сбила 32 "воздушные цели". Командование воздушных сил Украины позже уточнило, что в новогоднюю ночь по всей стране было сбито 45 беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.