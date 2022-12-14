Мэр Киева сообщил о взрывах в городе. В области сработала система ПВО

В Шевченковском районе Киева произошли взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале, пишет "Новая газета. Европа".

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"Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы следуют на место", — заявил он.

Глава военной администрации региона Алексей Кулеба добавил, что в Киевской области работают силы ПВО, жителей просят находиться в укрытиях.

Утром 14 декабря воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской областях Украины и городе Киеве. Украинские СМИ сообщают, что жители Киева слышали звуки беспилотников и взрывов, а также видели несколько вспышек.

По данным телеграм-каналов, столицу Украины атаковали иранские дроны Shahed, которые Россия закупает у Ирана.

В конце августа газета The Washington Post сообщала, что Иран передал России первую партию беспилотников Shahed. Предполагается, что эта поставка была только первой частью сделки. Всего, по данным WP, Иран собирается передать несколько сотен БПЛА различных типов. Затем, как рассказали источники WP в октябре, Иран заключил с Россией контракт на поставку в РФ баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, а также беспилотников Muhajer-6 и "большое количество" дронов Shahed.

США и ЕС ранее ввели санкции против производителя иранских дронов Shahed Aviation Industries Research Center.

Также в WP утверждали, что Россия и Иран заключили тайную сделку, согласно которой на территории РФ должно развернуться производство беспилотных летательных аппаратов. В публикации говорится, что Кремль планирует производить сотни БПЛА совместно с Ираном.