Мэр Нью-Йорка отправил себя и подчиненных в неоплачиваемый отпуск для экономии бюджета
Foto: AFP/Scanpix

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и сотрудники аппарата мэрии уйдут в неоплачиваемый отпуск на неделю, чтобы сократить дефицит городского бюджета. Об этом со ссылкой на заявление мэрии пишет портал телеканала "Дождь".

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Блазио объявил об уходе в неоплачиваемый отпуск 16 сентября. «Это болезненный шаг, но он подтвердит то, насколько мы привержены ответственному подходу к составлению бюджета», — сказал мэр.

Как пишет The New York Times, всего в отпуск уйдут 495 сотрудников мэрии, в том числе помощники Блазио и офис его жены Чирлан МакКрей. Они должны будут взять недельный неоплачиваемый отпуск в период с октября по март 2021 года.

Представитель мэра рассказал, что Блазио намерен бесплатно работать во время отпуска.

Предполагается, что сокращение выплат мэру и его подчиненным позволит сэкономить примерено один миллион долларов. отмечает CBS New York. По словам Блазио, в 2021 году общие расходы сократятся на 12%.

Из-за эпидемии коронавируса дефицит городского бюджета Нью-Йорка составил девять миллиардов долларов.

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