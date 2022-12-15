Мэра Стамбула осудили за оскорбление представителя власти. Он мог стать опасным соперником Эрдогана на выборах

Турецкий суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум с половиной годам тюремного заключения за, как было сказано, оскорбление представителя власти.

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Суд посчитал преступлением то, что в одном из своих выступлений, Имамоглу назвал дураками чиновников, отменивших результаты выборов мэра Стамбула, состоявшихся в марте 2019 года.

На них он победил кандидата от президентской Партии справедливости и развития. Выборы в Стамбуле пришлось проводить дважды, и если на первых Имамоглу победил с минимальным преимуществом, то на вторых — с отрывом более чем в 9%.

Первый результат был аннулирован после того, как правящая партия подала несколько жалоб на нарушения, якобы допущенные в ходе голосования и подсчете голосов.

В результате избирательная комиссия постановила провести повторные выборы, и убедительная победа Имамоглу положила конец 25-летнему правлению Партии справедливости и развития в крупнейшем городе Турции.

Дело основывается на словах мэра, которые он произнес после своей первой победы в 2019 году. Имамоглу в свое оправдание заявлял, что он назвал чиновников дураками в ответ на слова министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, который применил к нему аналогичный эпитет.

Если апелляционный суд оставит приговор без изменения, то это может означать конец политической карьеры Имамоглу, включая участие в президентских выборах в будущем году.

В видеообращении, опубликованном после приговора суда, Имамоглу высказался о решении суда пренебрежительно, заявив, что "горстка людей не имеет право брать на себя власть, которую дает народ".

Ожидается, что Имамоглу подаст апелляцию на приговор и до ее рассмотрения останется на своем посту, но велика вероятность того, что он может быть лишен права баллотироваться на президентских выборах.

Это затруднит выбор кандидата от оппозиции, потому что, если верить опросам, мэр Стамбула — один из немногих лидеров оппозиции, которые могут победить нынешнего президента Турции, который занимает этот пост с 2014 года.