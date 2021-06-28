Меркель хочет запретить въезд британцам в ЕС

В понедельник Германия попытается запретить въезд в страны ЕС для всех британцев вне зависимости от того, сделали они прививку от коронавируса или нет, пишет Би-би-си.

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С точки зрения Ангелы Меркель, Британия представляет угрозу для здоровья остальных европейцев из-за распространившегося там штамма "Дельта", сообщает газета Times.

Этот план, который будет обсуждаться высокопоставленными чиновниками ЕС и отдельных стран на заседании кризисного комитета, скорее всего встретит сопротивление со стороны Греции, Испании, Кипра, Мальты и Португалии, которые и без того игнорируют правила ЕС о безопасном передвижении, разрешая въезд британским туристам, от которых во многом зависит их экономика.

В свою очередь президент Франции принял сторону Ангелы Меркель, предупредив, что Северная Европа оставляет за собой право вводить внутренние ограничения на передвижение, и заявил о необходимости "гармоничного" подхода к проблеме, подчеркнув, что новые ограничения должны стать основой для введения нового общеевропейского вакцинного паспорта.

В ответ источники в британском правительстве отметили, что Меркель, похоже, оказывается во все более глубокой изоляции, добавив, что многие страны сочтут, что сами могут принять решение, а не ждать, когда за них это сделает Берлин.

В следующую пятницу Борис Джонсон намерен встретиться с канцлером Германии в своей загородной резиденции и попытаться убедить ее отказаться от этого спорного решения.

Ранее британское руководство объявило, что намерено разрешить своим гражданам, сделавшим две прививки, путешествовать в страны из желтого списка и не сидеть в карантине по возвращении оттуда.

Впрочем, эти планы вызывают немало вопросов, в частности, как поступать с невакцинированными детьми, и кто и как должен будет проводить необходимые проверки.