Меркель и Путин вновь обсудили ситуацию на границе с Беларусью

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин в четверг, 11 ноября, второй раз за два дня обсудили по телефону ситуацию с беженцами на границах Беларуси и стран Евросоюза. Об этом сообщили официальный представитель федерального правительства Германии и пресс-служба Кремля.

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Стороны подтвердили "важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами ". Президент России высказался за восстановление контактов между государствами Евросоюза и Беларусью для решения данной проблемы, говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь канцлер подчеркнула, что "нынешняя ситуация с беженцами на белорусско-польской границе" была спровоцирована "белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", отмечается в сообщении официальный представитель правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

В ходе беседы была затронута и обстановка на юго-востоке Украины. По данным пресс-службы Кремля, Путин "обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы".

Меркель призвала Путина поддержать "нормандский формат"

Меркель со своей стороны призвала Путина продолжить переговоры в "нормандском формате" в интересах выполнения минских соглашений о мирном разрешении конфликта.

Кроме того, в сообщении Кремля сказано, что президент России упомянул "дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море". В сообщении представителя правительства ФРГ эта тема не упоминается.

Первый телефонный разговор, посвященной обострению ситуации на границе стран ЕС с Беларусью Путин и Меркель провели в среду, 10 ноября. В ходе этой беседы и.о. канцлера призвала российского лидера воздействовать на минской режим с целью разрешения спровоцированного белорусской стороной конфликта вокруг мигрантов.

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего продвижения в страны Евросоюза. После этого резко увеличилось количество мигрантов, стремящихся с белоруской территории проникнуть в Польшу и Литву.

Власти Евросоюза считают, что Лукашенко намеренно организовал переправку тысяч мигрантов и беженцев к границам ЕС для дестабилизации стран Европы — в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел против его режима.