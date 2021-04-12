Меркель назвала третью волну пандемии самой трудной

Число заразившихся коронавирусом "слишком велико", а загруженность отделений интенсивной терапии вновь увеличивается, сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

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"Нужно сказать, что третья волна стала самой трудной для нас", — сказала она на открытии международной промышленной выставки в Ганновере (цитата по Die Welt).

По словам Меркель, "самым важным оружием в борьбе с пандемией" остается вакцинация, в то время как тестирование на COVID-19 помогает властям "построить мост" навстречу нормализации.

Число заразившихся коронавирусом в Германии начало расти в начале марта. Если в начале того месяца в ФРГ за сутки выявляли от 5 тыс. до 11,3 тыс. инфицированных, то к 7 апреля показатель вырос до 30,3 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего с начала пандемии в Германии зарегистрировали более 3 млн заразившихся коронавирусом, умерли от заболевания 78,5 тыс. человек.

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе 19 марта. Тогда министр здравоохранения Германии отмечал, что "в Европе еще недостаточно вакцины, чтобы остановить" новый рост числа заразившихся.

Всего в Европе одобрено использование четырех вакцин против коронавируса — это препараты от американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.

Власти ЕС планировали начать массовую вакцинацию, которая, как предполагалось, позволила бы постепенно вернуться к нормальной жизни, с начала этого года. Однако полноценной реализации прививочной кампании пока что мешает нехватка вакцины — по разным причинам фармкомпании не смогли поставить нужное число доз