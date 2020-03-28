Меркель поблагодарила сограждан за дисциплину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем аудио-подкасте, записанном из дома, в режиме карантина, поблагодарила сограждан за дисциплинированное следование ограничениям.

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"Каждый и каждая из вас - часть нашей борьбы против вируса. Я благодарю вас всех за то, что наша страна может на вас рассчитывать", - сказала она.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), ждать смягчения ограничительных мер до 20 апреля не приходится. В ФРГ из-за коронавируса действует запрет на собрания с участием больше чем двух человек и ряд других жестких ограничительных мер.