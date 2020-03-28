Меркель поблагодарила сограждан за дисциплину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем аудио-подкасте, записанном из дома, в режиме карантина, поблагодарила сограждан за дисциплинированное следование ограничениям.
"Каждый и каждая из вас - часть нашей борьбы против вируса. Я благодарю вас всех за то, что наша страна может на вас рассчитывать", - сказала она.
По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), ждать смягчения ограничительных мер до 20 апреля не приходится. В ФРГ из-за коронавируса действует запрет на собрания с участием больше чем двух человек и ряд других жестких ограничительных мер.
Kanzlerin #Merkel sendet im Audio-Podcast aus häuslicher Quarantäne einen Dank an alle, die die schweren Einschränkungen im Kampf gegen das #Coronavirus mittragen. #wirbleibenzuhause #StayHomeSavesLives #Covid19 pic.twitter.com/9t9CCZi1LX— Steffen Seibert (@RegSprecher) March 28, 2020