Меркель считает вступление балканских стран в ЕС абсолютно необходимым
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ангела Меркель считает необходимой интеграцию балканских стран в Евросоюз.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Абсолютный геостратегический интерес для Европы заключается в том, чтобы эти страны вступили в ЕС", — заявила канцлер ФРГ в понедельник, 13 сентября, на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

По словам Меркель, Сербии и другим странам региона надо приложить больше усилий к проведению демократических реформ ради вступления в ЕС. Укрепление регионального сотрудничества ведется с 2014 года в рамках "Берлинского процесса", начатого по инициативе Ангелы Меркель.

Чуть больше чем за две недели до парламентских выборов в Германии, после которых Меркель уйдет с поста главы правительства ФРГ, она совершает двухдневный визит в Сербию и Албанию. 14 сентября в столице Албании Тиране пройдет встреча канцлера ФРГ с главами правительств всех шести западнобалканских стран — Сербии, Албании, Республики Северная Македония, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косова, которые стремятся в ЕС.

Брюссель уже на протяжении многих лет ведет переговоры о вступлении в ЕС с Сербией и Черногорией, Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление, Босния-Герцеговина и Косово рассматриваются как потенциальные кандидаты.

Ранее, в июле, Меркель уже заявляла, что стимулирование процесса подготовки вступления западнобалканских стран в Евросоюз отвечает его исконным интересам. В регионе также заметно усиливающееся влияние России и Китая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

7

Source

Deutsche Welle

Tags

Брюссель Албания Ангела Меркель Босния Евросоюз Косово Македония ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Снова в школу!
Томс Гревиньш знакомится с экологической возможностью активного отдыха
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды