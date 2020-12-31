Меркель выступила с последним новогодним обращением к немцам на посту канцлера

Ангела Меркель назвала 2020 год самым трудным за 15 лет ее пребывания на посту канцлера Германии. Об этом она сказала в своем последнем новогоднем обращении к нации, передает со ссылкой на Reuters портал телеканала "Дождь".

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"Я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю: никогда за последние 15 лет мы не считали уходящий год таким трудным, и никогда, несмотря на все беспокойства и скептицизм, не ждали нового года с таким большим нетерпением и надеждой", — сказала канцлер.

Она подчеркнула, что пандемия коронавируса остается "политическим, социальным и экономическим вызовом века". По ее словам, это "исторический кризис, который потребовал многого от всех нас и слишком многого от некоторых".

Меркель особо отметила заслуги медицинских работников, а также "бесчисленного количества людей, которые помогли нам выжить в условиях пандемии: в супермаркетах и грузовых перевозках, в почтовых отделениях, в общественном транспорте, полицейских участках, школах и детских садах, церквях и редакциях СМИ" (цитата по Deutsche Welle).

Канцлер добавила, что начало вакцинации "вселяет надежду".

"Уже несколько дней у надежды есть лицо — это лица первых привитых, пожилых людей и их опекунов, медперсонала в отделениях интенсивной терапии. И не только в Германии, но и по всей Европе, во многих других странах мира", — сказала Меркель. Она добавила, что сделает прививку, "когда подойдет ее очередь".

В сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг, после которых Ангела Меркель покинет пост канцлера, который она занимала с 2005 года.