Меркель заявила о начавшейся третьей волне Covid-19 в Германии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на заседании парламентской фракции ХДС/ХСС заявила о начале третьей волны пандемии в Германии, сообщает RTL со ссылкой на источники, знакомые с ходом видеоконференции во вторник, 23 февраля.

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"Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной", — цитирует телеканал слова главы немецкого правительства.

При этом она указала, что в случае, если в Германии начала распространяться "южноафриканская" мутация коронавируса, есть опасность того, что имеющиеся в распоряжении вакцины окажутся недостаточно эффективными.

В связи с этим она призвала воздержаться от значительных ослаблений локдауна на фоне возникновения новых мутаций коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Меркель предложила разработать план снятия локдауна

По данным dpa, также ссылающегося на участников онлайн-заседания, Меркель при этом конкретизировала свои представления о том, как именно следует снимать ограничения в трех сферах — социальные контакты, образовательные учреждения и различные области экономики, в том числе магазины, рестораны и отели.

К следующей конференции с участием премьер-министров федеральных земель необходимо разработать конкретные этапы смягчения локдауна и необходимые условия для каждого из них, указывается далее. При этом на каждом этапе ослабления ограничений необходимо предотвратить экспоненциальный рост новых заражений и необходимость нового ужесточения локдауна, отметила далее Меркель.

Жесткий локдаун в Германии — с середины декабря

10 февраля Меркель и премьер-министры федеральных земель приняли решение продлить введенный в середине декабря жесткий локдаун до 7 марта. Ведомство федерального канцлера, вопреки сопротивлению ряда федеральных земель, настояло на данном решении, ссылаясь на угрозу, связанную с быстрым распространением новых, более опасных мутаций коронавируса. В результате ограничения по контактам между людьми сохранятся и в ближайшие недели. Закрытыми остаются гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

В то же время федеральные земли получили право самостоятельно решать, когда и в какой форме возобновлять работу школ и детских садов. Кроме того, по решению участников видеоконференции, с 1 марта смогут возобновить работу парикмахерские. Следующая встреча канцлера ФРГ с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться тема продления или ослабления локдауна, состоится 3 марта.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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