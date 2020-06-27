Меркель заявила о необходимости задуматься о мире без лидерства США

По словам канцлера Германии, если США сейчас по собственной воле захотят прекратить играть роль мировой державы, другим странам нужно будет серьезно задуматься над этим, пишет портал РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Страны Европы должны задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться к роли мирового лидера, как это было раньше. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью шести европейским газетам: The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, La Vanguardia, La Stampa и Polityka.

По словам Меркель, европейцы выросли со знанием того, что Соединенные Штаты стремятся быть мировой державой. "Если бы США сейчас захотели перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам бы нужно было очень серьезно задуматься над этим", — добавила она (цитата по The Guardian).

Меркель также прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа, который ранее сообщил о своем решении сократить американский контингент в Германии. Канцлер отметила, что войска Соединенных Штатов помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также американские интересы.

В середине июня Трамп заявил о намерении сократить число американских военных в Германии до 25 тыс. человек. По оценке президента, в ФРГ находятся до 50 тыс. американских военнослужащих. Свое решение он объяснил тем, что ФРГ нарушает обязательства по платежам НАТО и задолжала альянсу "миллиарды долларов".