Meta потеряла 200 миллиардов долларов из-за оттока молодежи в другие соцсети

Инвесторы испугались снижения числа ежедневных пользователей Facebook, из-за чего акции материнской компании Meta за день обвалились на 20%.

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Акции компании Meta, которая владеет социальной сетью Facebook, 3 февраля за один день потеряли более 20% стоимости (около 200 миллиардов долларов) на торгах на Нью-Йоркской бирже. Вызвано это тем, что впервые за 18-летнюю историю у Facebook снизилось количество ежедневных активных пользователей.

Согласно отчету компании за четвертый квартал 2021 года, этот показатель в октябре-декабре прошлого года составил на один миллион пользователей меньше (1,929 миллиард), чем в третьем квартале (1,93 миллиард).

Отчасти это вызвано растущей конкуренцией между Facebook, с одно стороны, и Youtube и Tik Tok, с другой, которые все больше привлекают молодых пользователей. При этом по сравнению с 2020 годом, число активных ежедневных пользователей Facebook возросло на 5 процентов.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг анонсировал слабый рост доходов концерна в текущем квартале — опять же из-за роста конкуренции между различными соцсетями в борьбе за внимание и время пользователей, которая сказывается и на Instagram и WhatsApp, тоже принадлежащих Meta.

В ходе торгов на бирже пострадали акции множества других соцсетей, стриминговых сервисов и технологических компаний: Twitter (-8%), Pinterest (-10%) и Snap (-18%), Spotify (-22%), Amazon (более 3 процентов).