Метод психологического давления: в камеру к Навальному подселили сокамерника с неприятным запахом

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, находящийся в тюрьме, сообщил, что к нему в штрафно изолятор (ШИЗО) подселили сокамерника, у которого проблемы с личной гигиеной. Оппозиционер считает это методом психологического давления и провокацией: если он будет выгонять бездомного из своей камеры битьем и угрозами, это будет зафиксировано видеокамерой.

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"Что делать с теми, кого бить не разрешают? Ну, или пока не разрешают. На этот случай русская тюрьма тоже изобрела огромное количество вариантов. Самое простое — держать человека в ШИЗО. А если ШИЗО само по себе его уже не "ломает", то можно для начала закинуть ему в камеру бомжа. Что и произошло сейчас со мной. На тюремном жаргоне это называется "черт". Но мы назовем это корректно: осужденный, имеющий большие проблемы с бытовой гигиеной", — говорится в социальных сетях политика.

Как отмечает Навальный, остальные камеры ШИЗО пустуют, но хромого и больного алкоголизмом человека решили поселить именно на койку над ним. По словам политика, "комбинация угроз, криков и призывов к совести" заставила сокамерника умываться, чистить зубы и постирать одежду.

Ранее сообщалось, что Навального в седьмой раз поместили в ШИЗО и не дают видеться с родными.