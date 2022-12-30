Между Косово и Сербией открыты все пункты пограничного контроля

Все пограничные переходы между Косово и Сербией вновь открылись в пятницу, 30 декабря, после того, как сербы демонтировали баррикады, воздвигнутые в знак протеста против ареста полицейского.

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Полиция Косово сообщает, что два оставшихся небольших пограничных перехода вновь открылись для движения в пятницу днем, а самый крупный пограничный пункт в Мердаре уже был открыт в четверг.

Единственная сохранившаяся баррикада находится возле Митровицы, где дорога перекрыта двумя сгоревшими автомобилями, которые, как предполагается, были подожжены.

Сербия фактически потеряла контроль над преимущественно албанским Косово в 1999 году после военного вмешательства НАТО в косовский конфликт, но в 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии.

Однако Белград по-прежнему считает бывшую провинцию частью своей территории и призывает 120-тысячное сербское меньшинство, которое в основном компактно проживает на севере Косово, бросить вызов властям в Приштине.

Очередное обострение ситуации вызвали баррикады, которые сербы начали строить в знак протеста против задержания бывшего полицейского сербского происхождения по подозрению в нападениях на албанских полицейских.

Баррикады фактически блокировали движение через пограничные переходы.

После того, как была введена блокада дороги, также было совершено несколько нападений на косовскую полицию и миротворческие силы под руководством НАТО (KFOR). В одном из инцидентов также были обстреляны латвийские солдаты из КФОР.

Между тем, на этой неделе вооруженные силы Сербии были приведены в состояние повышенной боевой готовности, что вызвало опасения потенциальной эскалации конфликта.

Однако сербы в конце концов согласились убрать баррикады, хотя и неохотно, по указанию президента Сербии Александра Вучича.

В северной части Косово сохраняется вакуум административной власти, поскольку в ноябре сотни сербских полицейских, прокуроров, судей и мэров покинули свои посты в знак протеста против требования Приштины заменить старые, все еще выданные сербами номерные знаки автомобилей.