Международные правозащитники выступили в защиту "Мемориала"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Более десяти правозащитных организаций призвали власти РФ прекратить безосновательное преследование "Мемориала", соблюдать права человека и отменить закон об "иноагентах".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Российские власти должны прекратить преследование "Мемориала", представляющего собой "краеугольный камень российского гражданского общества", говорится в совместном заявлении одиннадцати международных правозащитных организаций, опубликованном в пятницу, 10 декабря, на сайте базирующейся в Швеции неправительственной организации Civil Rights Defenders.

"Мемориал" оказался "под угрозой ликвидации российскими властями по безосновательным обвинениям", а в результате "на карту поставлено само существование организации и способность ее сотрудников продолжать свою правозащитную работу", сказано в заявлении, приуроченном к Международному дню прав человека.

Отменить закон об "иноагентах"

Уточняется, что речь идет прежде всего о двух структурах — правозащитном центре "Мемориал" и международном обществе "Мемориал", — внесенных в реестр "иностранных агентов" соответственно в 2014 и 2016 годах. 11 ноября 2021 года стало известно, что Генпрокуратура РФ и прокуратура Москвы подали иски соответственно в Верховный суд и в Мосгорсуд об их ликвидации.

Правозащитники призывают "прекратить преследование и угрозы в отношении этих и других организаций гражданского общества".

"Власти должны придерживаться своих международных обязательств по соблюдению прав человека и немедленно отменить закон об "иностранных агентах", — говорится в заявлении, подписанном, среди прочего, такими крупнейшими организациями, как Amnesty International и Human Rights Watch, а также российскими "Комитетом против пыток" и комитетом "Гражданское содействие", тоже внесенным в реестр "иноагентов".

В Совете Европы поддержали "Мемориал"

Ранее, 7 декабря, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала генпрокурора РФ прекратить ликвидацию "Мемориала", которая не выглядит "необходимой и соразмерной мерой".

Онлайн-петицию в поддержку "Мемориала" на сайте Change.org на момент публикации этой новости подписали 125 425 человек.

В самом "Мемориале" считают, что требование Генпрокуратуры является "политическим решением об уничтожении общества", которое занимается "историей политических репрессий и защитой прав человека".

Следующее заседание Верховного суда РФ по иску о ликвидации "Международного Мемориала" намечено на 14 декабря. Слушание в Мосгорсуде о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" должно пройти 16 декабря.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (17) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта