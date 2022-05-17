Международный уголовный суд направил в Украину большую группу экспертов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Международный уголовный суд (МУС) направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию органа, заявил во вторник, 17 мая, главный прокурор МУС Карим Хан.

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Это самая крупная выездная операция за время существования управления, подчеркнул Хан. Задача экспертов состоит в сборе свидетельских показаний и оценке криминалистических и цифровых материалов таким образом, чтобы их можно было использовать в будущих разбирательствах в уголовном суде. По словам Хана, представители МУС будут работать с группой французских судебно-медицинских экспертов в Украине и с командами, отправленными другими государствами.

Расследование Международным уголовным судом возможных военных преступлений в Украине началось в начале марте. Сбор доказательной базы уже начался, сообщил главный прокурор суда Карим Хан, который после посещения Украины заявил, что "вся страна превратилась в место преступления"

Возможные военные преступлений России в Украине

Расследованием возможных военных преступлений России занимается сама Украина как государство, на территории которого они были совершены. Первое дело уже было передано в суд в начале мая — в отношении российского военного, которого обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.

Собственные расследования также начали более 10 государств ЕС, в их числе — Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. Международный уголовный суд в Гааге ведет следствие на глобальном уровне. Ему подсудны военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Международные наблюдатели, журналисты, организации, а также страны неоднократно указывали на многочисленные свидетельства того, что российские войска с момента вторжения в Украину совершали серьезные военные преступления. Среди прочего, по данным ОБСЕ, имеются "достоверные доказательства" пыток и жестокого обращения, а также целенаправленных убийств и похищений гражданских лиц. Самым известным местом массовых преступлений стал город Бучапод Киевом, где после ухода российских войск обнаружили тела сотен убитых мирных жителей.

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