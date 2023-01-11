МИД Эстонии сократит число сотрудников посольства РФ в Таллине

Власти Эстонии будет требовать от России существенно снизить число сотрудников, работающих в дипмиссии в Таллине. О принятом решении уже проинформирован посол РФ, пишет ERR со ссылкой на МИД Эстонии.

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С 1 февраля в российской дипмиссии в Таллине смогут работать только 8 дипломатов, а также 15 представителей административного, технического и обслуживающего персонала. Сейчас в посольстве работает 21 дипломат и 23 других сотрудника. Как отмечает МИД Эстонии, таким образом "будет обеспечен паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве".

"Эстония в отношениях с Россией считает очень важным принцип паритетности. С учетом того, что персонал российского посольства в условиях агрессивной войны не занимается развитием эстонско-российских отношений, мы считаем, что нынешний размер российского представительства не обоснован", — заявил глава ведомства Урмас Рейнсалу.

Решение принято на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая позволяет принимающей стране регулировать число дипломатов из другого государства сообразно уровню двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Эстонии также напомнил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Таллин минимизировал дипломатические отношения с Москвой, закрыл консульства РФ в Тарту и Нарве, а также выслал трех дипломатов, которые "занимались подрывной деятельностью".

"Сегодняшний шаг соответствует общему низкому уровню наших двусторонних отношений", — констатировал Рейнсалу.