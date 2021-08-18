МИД Литвы вручил ноту Минску из-за нарушения границы пограничниками

Министерство иностранных дел Литвы вручило властям Беларуси ноту протеста в связи с нарушением границы белорусскими пограничниками. "Мы информировали Беларусь, что происшествие зафиксировано, оно вызывает глубокую озабоченность, так как мы считаем это еще одной провокацией, повышением температуры в и без того достаточно напряженной ситуации", — заявил в среду, 18 августа, глава литовского ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

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По его словам, Вильнюс проинформировал об инциденте партнеров по НАТО и ЕС.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа указал, что инцидент на границе с Беларусью в очередной раз доказывает, что режим в Минске "занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все имеющиеся международные нормы". Науседа подчеркнул, что литовские ведомства должны быть готовы к реакции на гибридные угрозы и нарушения границы. В случае необходимости необходимо выделять на эти цели все имеющиеся силы и ресурсы, говорится в заявлении, которое цитирует агентство BNS.

В тот же день президент Литвы встретился со спикерами парламентов трех балтийских государств. Он призвал сохранять "единство Балтии в борьбе с нелегальной миграцией, организованной белорусским режимом на внешней границе ЕС".

Нарушение границы белорусскими пограничниками



Накануне Служба охраны госграницы при МВД Литвы заявила о нарушении границы белорусскими пограничниками, сопровождавшими группу из 35 нелегальных мигрантов, которые намеревались проникнуть на территорию Литвы. Эпизод произошел в районе Шальчининкай, граница в этом месте проходит по небольшому каналу с водой.

Сотрудники погранслужбы Литвы, препятствовавшие переходу границы нелегалами, заявили, что 12 белорусских пограничников вернулись на свою территорию только после повторного предупреждения. "Мы не намерены терпеть такую наглую провокацию. Принято решение увеличить силы по охране границы", — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов — в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала происходящее "гибридной агрессией" со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко.