МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина об "антисемитской свинье"

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева на фоне резких высказываний президента России Владимира Путина в адрес работавшего в Германии до Второй мировой войны польского посла. Об этом сообщает "РИА Новости". "Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента", — сообщил Андреев. По словам посла, беседа проходила в жесткой, но вполне корректной манере. "Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны", — рассказал дипломат.

Андреев заявил, что в ходе разговора речь шла о двух выступлениях Путина — на саммите СНГ и на коллегии Минобороны. Глава России говорил о Юзефе Липском, который был послом Польши в Германии в 1934–1939 годах.

Владимир Путин резко высказался в адрес польского посла, работавшего в Третьем рейхе в 1930-х и пообещавшего установить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку, в рамках заседания коллегии Минобороны. "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве", — сказал президент РФ.