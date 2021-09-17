МИД РФ назвал вторжение советских войск в Польшу "освободительным походом"
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Министерство иностранных дел России в годовщину вторжения советских войск в Польшу в 1939 году назвало его "освободительным походом". В сообщении и видеоролике, выложенных МИД РФ в его микроблоге Twitter в пятницу, 17 сентября, говорится, что в ходе польского похода Красной армии "были освобождены Западная Белоруссия и Западная Украина, оккупированные Польшей с 1920-1921 годов, а украинское и белорусское население встречало Красную Армию как подлинных освободителей".

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В видеоролике утверждается, что вторжение было необходимо, поскольку к 17 сентября 1939 года польское руководство бежало в Румынию, "Польша фактически перестала существовать как государство", и Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю территорию этой страны, поскольку "это ухудшило бы позиции СССР на западном направлении".

"Освободительный поход"

"17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием", — говорится в подписи МИД к видео.

Авторы видео обращают внимание на то, что перед началом похода, Советской Союз на фоне агрессии нацистской Германии "не раз предлагал Польше заключить соглашение о взаимной помощи", однако в Варшаве отказались от этого, вместо этого "демонстрируя поддержку агрессивной политики нацистов, которая соответствовала и ее экспансионистским планам".

СССР по итогам польского похода Красной армии включил в свой состав территории (они стали западными областями Белорусской и Украинской ССР), которые Польша завоевала в ходе советско-польской войны 1919-1921 годов. Их принадлежность Польше была зафиксирована Рижским мирным договором, который подписали и ратифицировали Польша, РСФСР и Украинская ССР.

Секретный протокол

Вторжению СССР в Польшу предшествовало подписание пакта о ненападении между СССР и Германией. К нему прилагался секретный протокол, в котором стороны договаривались о разделе сфер интересов в Восточной Европе, в том числе "в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства".

В итоге довоенная территория Польши оказалась поделенной между СССР и Германией примерно в соответствии с обозначенными в протоколе границами.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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