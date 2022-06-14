МИД России запретил въезд британским журналистам - в том числе корреспондентам BBC
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российское министерство иностранных дел запретило въезд британским журналистам и представителям оборонных компаний.

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Как говорится в заявлении ведомства, это сделано "в связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса".

В список из 29 журналистов попали 7 сотрудников BBC, а также британский политолог Марк Галеотти, пишуший для Sunday Times, Daily Mail и некоторых других изданий.

В части списка, названной "лица, связанные с оборонным комплексом", — командующий ВМС Великобритании Бенджамин Ки, топ-менеджеры оборонного предприятия BAE Systems и другие.

Всего в "военной" части списка 20 имен.

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BBC News Русская служба:

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