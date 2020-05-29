МИД Таджикистана направил России ноту из-за заявления Лаврова

Министерство иностранных дел Таджикистана направило МИД России ноту в связи с заявлением главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о ситуации на таджикско-киргизской границе.

"Деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств — участников ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности. — Ред.) и ведется исключительно на двусторонней основе", — отмечает таджикский МИД в сообщении, опубликованном в пятницу, 29 мая.

В ноте Душанбе отметил, что переговоры с Бишкеком о приграничных вопросах ведутся "на регулярной основе" в рамках межправительственной комиссии и рабочих групп, в соответствии с международной практикой и положениями международных правовых инструментов. МИД Таджикистана особо подчеркнул, что считает "привлечение третьих сторон" в этот переговорный процесс "нецелесообразным".

26 мая в ходе пресс-конференции Лаврова с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем по итогам встречи глав МИД стран — членов организации был задан вопрос о ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. "К сожалению, такое обострение происходит не первый раз, — ответил Лавров. — Мы призываем наших союзников, чтобы они вступили в диалог, максимально воздерживались от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги. Считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше".

Что происходит на границе Таджикистана и Киргизии

В начале мая в местности Чек Баткенской области Киргизии, по сообщению погранслужбы страны, 30-40 киргизов и примерно столько же таджиков "начали закидывать друг друга камнями", после чего пограничные войска Таджикистана "открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии". Душанбе утверждает, что конфликт вспыхнул из-за "самовольного захвата" гражданами Киргизии 4 га земли, принадлежащей Таджикистану, а киргизские пограничники открыли огонь по безоружным таджикам.

23 мая на границе снова произошла перестрелка. Власти Таджикистана уверяют, что киргизские пастухи оказались на территории селения Пули Офотбруя, а когда местные жители потребовали покинуть селение, то на помощь пастухам пришли киргизские пограничники и открыли огонь по таджикам. Погранслужба Киргизии утверждает, что пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на своей территории жителями таджикского анклава Ворух, а неизвестные начали в ответ стрельбу.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о ее делимитации начались еще в 1990-х годах, но затем были приостановлены и возобновились лишь в 2017 году. Пока описано чуть больше половины границы, а спорные или неописанные участки становятся причиной конфликтов.