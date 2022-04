МИД Украины призвал международные миссии приехать в Бучу

Глава МИД Украины призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения российской армией военных преступлений и преступлений против человечности. Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало в эфире британской радиостанции Times UK radio, сообщает портал "Радио Свободы".

По словам Кулебы, полученные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто мог совершить преступления. "Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них", — сказал Кулеба.

Министр также рассказал о массовых преступлениях российской армии на территории Украины, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования. "Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ", — подчеркнул Кулеба.

Ранее министр призвал к "немедленным разрушительным санкциям против России" после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. По словам Кулебы, ограничения должны включать эмбарго на российские энергоносители, закрытие всех портов для российских судов и товаров и отключение всех российских банков от SWIFT.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp