Михаила Саакашвили доставили из тюрьмы в больницу
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пройдёт курс лечения в тбилисской больнице "Вивамеди". Туда бывшего главу государства, под усиленной охраной и в условиях полной секретности, доставили в четверг из тюрьмы, сообщает Радио свободы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В больнице приняты беспрецедентные меры безопасности: палата, в которую поместили бывшего главу государства находится на пятом этаже клиники. Кроме того, предварительно все окна в ней были затемнены специальными шторами, чтобы осуждённый не смог ни с кем общаться без разрешения сотрудников департамента исполнения наказаний Минюста страны.

На днях лечащие врачи установили диагноз Саакашвили: анорексия – синдром отказа организма принимать пищу. На последнем судебном процессе Саакашвили сидел в инвалидной коляске.

Сколько времени политик пробудет в клинике никто сказать не может. По утверждению врачей, основной причиной заболевания стали нервные и некоторые ментальные расстройства.

Бывший президент приговорён к шести и трём годам лишения свободы по статье уголовного кодекса Грузии "превышение или злостное использование служебного положения". Ещё три уголовных дела против экс-президента сейчас слушаются в городском суде.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса