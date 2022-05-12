Михаила Саакашвили доставили из тюрьмы в больницу

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пройдёт курс лечения в тбилисской больнице "Вивамеди". Туда бывшего главу государства, под усиленной охраной и в условиях полной секретности, доставили в четверг из тюрьмы, сообщает Радио свободы.

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В больнице приняты беспрецедентные меры безопасности: палата, в которую поместили бывшего главу государства находится на пятом этаже клиники. Кроме того, предварительно все окна в ней были затемнены специальными шторами, чтобы осуждённый не смог ни с кем общаться без разрешения сотрудников департамента исполнения наказаний Минюста страны.

На днях лечащие врачи установили диагноз Саакашвили: анорексия – синдром отказа организма принимать пищу. На последнем судебном процессе Саакашвили сидел в инвалидной коляске.

Сколько времени политик пробудет в клинике никто сказать не может. По утверждению врачей, основной причиной заболевания стали нервные и некоторые ментальные расстройства.

Бывший президент приговорён к шести и трём годам лишения свободы по статье уголовного кодекса Грузии "превышение или злостное использование служебного положения". Ещё три уголовных дела против экс-президента сейчас слушаются в городском суде.