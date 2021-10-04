За штурвалом упавшего в воскресенье в Милане легкомоторного самолета находился 68-летний румынский миллиардер Дан Петреску, сообщает телеканал Euronews.

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Частный самолет рухнул на пустое офисное здание на юго-востоке Милана, в результате чего погибли все восемь человек на борту.

Среди жертв катастрофы — жена Петреску, его 30-летний сын, а также итальянский бизнесмен Филиппо Нашимбене с супругой и малолетним ребенком.


Самолет, следовавший на остров Сардиния, упал после вылета из миланского аэропорта Линате. Как сообщается, последнее, что успел спросить диспетчер у пилота было "Почему вы отклонились?".

Начато расследование причин крушения: некоторые свидетели утверждают, что самолет загорелся в небе.

Дан Петреску — один из самых богатых людей Румынии. Его состояние оценивают в 3 млрд евро. Он возглавлял крупную строительную фирму и владел сетью гипермаркетов и торговых центров.

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