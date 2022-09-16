Милитаризация и курс на НАТО. Каких гарантий безопасности хочет Киев

В Киеве презентовали концепцию системы международных гарантий безопасности для Украины. Она, по замыслу ее создателей, должна не только помочь Украине справиться с продолжающимся российским вторжением, но и застраховать ее от новой агрессии России в будущем.

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Несмотря на то, что эту концепцию только сейчас начнут обсуждать ее потенциальные подписанты — России среди них не оказалось — она уже вызвала крайне нервную реакцию в Москве. Если наработанные в Киеве предложения будут поддержаны партнерами, прежде всего западными странами, речь будет идти о форсированной милитаризации Украины и ее углубленном сотрудничестве с НАТО без отказа от будущего вступления в Альянс.

Впрочем, опрошенные Би-би-си эксперты оценили перспективы реализации Киевского договора о безопасности неоднозначно. С одной стороны, он, конечно, лучше, чем Будапештский меморандум, который должен был гарантировать безопасность Украины после ее отказа от ядерного оружия. С другой — в Киеве замахнулись на создание конструкции безопасности, аналогов которой в современном мире найти не удается, и вовсе не факт, что она заработает именно так, как предполагают ее создатели.

Будапешт — Стамбул — Киев

В начале 90-х, после распада Советского Союза, Украина оказалась обладательницей третьего по величине ядерного арсенала в мире. В силу различных причин от этого арсенала Киеву пришлось отказаться. Тогда впервые в истории Украины зашла речь о предоставлении стране неких гарантий безопасности и территориальной целостности со стороны более сильных государств.

Именно с этой целью в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. В нем США, Великобритания и Россия обязались уважать независимость и границы Украины, воздерживаться от применения силы и экономического давления против нее, а также добиваться от Совбеза ООН неотложных действий, если Украине будет грозить любая опасность.

Аннексия Крыма и начало конфликта на Донбассе в 2014 году показали, что Будапештский меморандум был мертворожденным. Он просто не предусматривал ситуации, когда агрессором относительно Украины выступает подписант этого самого меморандума плюс к тому же еще и постоянный член Совбеза ООН, который должен был на эту агрессию реагировать. Другие подписанты, Вашингтон и Лондон тогда просто развели руками: положений, юридически обязывающих Штаты и Британию вступиться за Украину, тот документ действительно не содержал.

Наученная горьким опытом Будапештского меморандума, Украина вернулась к теме гарантий своей безопасности в начале этого года. На ее границе тогда сконцентрировались десятки тысяч российских солдат, западные разведки предупреждали о готовящемся полномасштабном вторжении России. Менее чем за сутки до начала войны, 23 февраля, Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главами Польши и Литвы говорил: "Не секрет, что "Будапешт" не работает… Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров. Но гибнут именно украинцы, поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные, и уже сейчас".

Украинский лидер добавлял, что, по его мнению, среди стран, которые предоставили бы Киеву такие гарантии, должна была бы быть и Россия: "Не секрет, что я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и разговаривать, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий".

В ту пору Россия настойчиво требовала от США и НАТО гарантировать, что Украина никогда не станет членом Альянса. На этой неделе агентство Рейтер сообщило, что незадолго до вторжения главный кремлевский переговорщик с Украиной Дмитрий Козак якобы сообщил Владимиру Путину, что получил от Киева гарантии невступления в НАТО — очевидно, в обмен на отказ России от планов начать большую войну, — но Путин эту сделку отбросил.

Наконец, уже после начала полномасштабных боевых действий на территории Украины, в феврале-марте-апреле этого года, когда Киев и Москва еще вели переговоры об урегулировании конфликта, идея о гарантиях безопасности, которые должна была бы получить Украина после окончания этой войны, также постоянно обсуждалась переговорщиками.

В "Стамбульском коммюнике", представленном 29 марта, речь шла о том, что Киев соглашается на внеблоковый статус безъядерного государства, отказывается от размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов, а также ограничивает военное сотрудничество с Западом в обмен на "четкие документальные гарантии безопасности" от ряда стран. В первоначальном замысле в число этих стран входили все постоянные члены Совбеза — то есть в том числе и Россия.

Впрочем, уже очень скоро стало понятно, что "Стамбульское коммюнике" "не взлетает". Переговоры между Киевом и Москвой окончательно заглохли, и сейчас в обеих столицах признают: возврат к этому документу невозможен.

Тем не менее, в Киеве о самом концепте гарантий безопасности не забыли. 1 июля этого года начала свою работу специальная группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. А 13 сентября "группа Ермака — Расмуссена", названная так по именам ее сопредседателей, главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, представила результат своих трудов — рекомендации относительно содержания будущей конструкции безопасности Украины, Киевского договора безопасности.

Новые гарантии

Прежде всего, признают создатели этого документа, выстраиваемая им уникальная система безопасности может считаться переходной: рано или поздно Украина вступит в НАТО и присоединится к системе коллективной безопасности Альянса — "один за всех и все за одного".

А пока Украина не стала членом НАТО, краеугольным камнем ее безопасности должна являться 51-я статья Устава ООН, гарантирующая каждому государству неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону.

Документ констатирует: для того, чтобы Украина была способна защитить себя, она нуждается в ресурсах на содержание многочисленных вооруженных сил, инвестициях в свой военно-промышленный комплекс, масштабной передаче вооружений и интенсивных учениях для ее военных под эгидой ЕС и НАТО.

Поэтому, говорится в рекомендациях далее, группа стран-гарантов должна обязаться:

предоставлять Украине финансовую помощь для поддержки ее оборонного бюджета

направлять средства, в том числе безвозвратно, на восстановление и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины

передавать Киеву технологии для производства вооружений и экспортировать в Украину оружие

проводить регулярное обучение украинских военных

реализовывать программу противодействия киберугрозам

постоянно обмениваться разведданными

В результате такого сотрудничества в Украине не только должна окончательно сформироваться регулярная армия, способная противостоять российской агрессии. В документе речь идет о силах территориальной обороны, "в которые входили бы все гражданские лица возрастом от 18 лет".

Отдельно в рекомендациях фигурирует вопрос санкций. Во-первых, гаранты должны обязаться не снимать с Москвы существующие, согласованные с 2014 года, санкции до тех пор, пока Россия:

не прекратит нынешнюю агрессию против Украины

не гарантирует, что не нападет на нее в будущем

не компенсирует Украине ущерб, причиненный во время вторжения

Любое снятие с России санкций, говорится в рекомендациях, должно происходить "в тесной координации с Украиной".

На будущее — авторы документа уже размышляют о периоде после окончания нынешней войны — страны-гаранты должны согласовать пакет санкций объемом не меньше нынешнего, который автоматически будет наложен на Россию, если она вновь нападет на Украину.

Фундаментальные принципы этой системы безопасности будут содержаться в подписанном всеми гарантами сообща документе о стратегическом партнерстве. Неотъемлемой частью этой системы станет целый ряд двусторонних документов, которые Украина подпишет с каждым гарантом отдельно и в которых будет определен объем и тип помощи, который Киев получит от каждого конкретного гаранта.

Андрей Ермак утверждает, что обязательства гарантов по отношению к Украине будут юридически обязывающими, а все эти договоры будут ратифицированы их парламентами.

Как будут работать гарантии

По замыслу авторов документа, наработать и подписать полноценный договор о гарантиях безопасности, основанный на их рекомендациях, можно хоть сейчас, не дожидаясь окончания нынешней войны. В конце концов, многие его положения — о поставках в Украину современного вооружения, обмене разведданными или санкциях против России — и так уже реализуются.

Но как будут работать эти гарантии после того, как продолжающаяся сейчас война закончится?

Итак, если в будущем Россия опять решится напасть на Украину, гарантии безопасности будут активироваться запросом, который Киев пошлет своим партнерам в случае угрозы. Это важно, настаивают авторы рекомендаций: ведь для запуска всего механизма реагирования на угрозу не нужно будет ожидать подтверждения или одобрения, например, от Совбеза или Генассамблеи ООН.

В кратчайшее время — например, в течение 24 часов с момента получения запроса (конкретные временные рамки еще будут обсуждаться при подготовке текста договора) — гаранты должны будут собраться для коллективных консультаций. В течение, например, 72 часов — должно быть принято решение об активации расширенных гарантий коалицией партнеров Украины.

Подробности этих гарантий, очевидно, будут прописаны в двусторонних документах, которые Киев подпишет со своими партнерами, но речь будет идти о предоставлении Украине вооружений, применении санкций против России, политической поддержке Киева.

"Расширенные гарантии в случае новой агрессии должны применяться в случае, если Украина подвергнется нападению на своей территории в рамках международно признанных границ", — говорится в рекомендациях. То есть, следует читать, сфера действия гарантий будет распространяться и на Крым, и на оккупированные ныне территории Донбасса, а тем более Запорожской и Херсонской областей.

Кто гаранты?

Рекомендации дают довольно однозначный ответ на вопрос о том, кто именно войдет в число стран-гарантов безопасности Украины.

Наивные идеи о том, что гарантировать безопасность Украины может нынешний агрессор — Россия или, допустим, его сателлит Беларусь, которые высказывались весной этого года и уже тогда критиковались киевскими и западными экспертами, теперь отброшены.

"После военных преступлений, которые Россия совершила в Украине, немыслимо, чтобы она стала государством-гарантом. То же касается и Китая, который сейчас поддерживает Россию, — сказал Би-би-си Андерс Фог Расмуссен. — Мы будем искать гарантов в кругу демократических государств, в первую очередь, членов НАТО, но и за пределами Альянса тоже".

В самих представленных в Киеве рекомендациях список потенциальных гарантов описывается так: "К договору могут присоединиться такие страны как США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы — но список не является исчерпывающим".

В документе идет речь и о том, что к некоторым конкретным вопросам, которые будут затронуты в "большом" договоре, смогут присоединиться и другие страны — например, те, которые сейчас входят в "формат Рамштайна" по обеспечению Украины вооружениями.

Однако, подозревают опрошенные Би-би-си эксперты, потенциальные трудности с реализацией положений наработанного группой Ермака-Расмуссена документа могут начаться уже на этапе создания списка гарантов.

"Этот документ предполагает, что некоторые страны НАТО примут дополнительные гарантии безопасности, которые будут предложены Украине. А это значит, что эти страны могут оказаться в будущей войне с Россией, если дела пойдут плохо. Документ не учитывает, что это будет означать для сплоченности и стабильности НАТО", — говорит заместитель директора лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эйял.

"А это коренным образом нарушает принцип НАТО, согласно которому все его члены имеют одни и те же обязательства и задачи. Поэтому я, честно говоря, нахожу невозможным, чтобы Германия и Франция просто приняли на себя такие обязательства. А если они этого не сделают, думаю, это будет иметь серьезные проблемы для способности НАТО функционировать и возымеет прямо противоположный эффект, поощряя кого-то в Москве посмотреть, действительно ли эти гарантии безопасности что-либо значат", — продолжает Эйял.

Открытым остается вопрос о том, захочет ли взвалить на себя обязательства гаранта Турция. С одной стороны, она продолжает активно сотрудничать с Украиной, в частности, поставляя ей знаменитые ударные дроны "Байрактар". С другой — она сохраняет в меру теплые отношения с Москвой, активно критикуя западную санкционную политику относительно России.

"Убедить Анкару присоединиться к соглашению, которое предполагает введение более или менее автоматических санкций против России в случае нового нападения будет политически сложно", — говорит Иан Бонд, глава отдела внешней политики лондонского аналитического Центра европейских реформ.

Реально или нереально?

Впрочем, Иан Бонд считает, что, хоть о полноценной реализации предложений группы Ермака-Расмуссена до тех пор, пока российские военные пребывают на украинской земле, говорить сложно, в целом документ "не является чересчур амбициозным в плане такой обороны в стиле НАТО — мол, другие страны должны оказывать Украине военную помощь".

"Думаю, на теперешнем этапе это реалистичная позиция", — говорит он.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман отмечает отличие нынешнего документа от абстрактных гарантий безопасности, с которыми Украина имела дело в прошлом.

"Это противоположность Будапештскому меморандуму, (который предусматривал, что) "мы отдаем возможности самообороны, в данном случае ядерное оружие, а вы нам обещаете нерушимость наших границ". Здесь, говоря простыми словами, мы видим (позицию) "мы ничего не отдаем, а вы нам помогаете стать сильнее в самообороне", — говорит он.

"По сути, это расширение и закрепление обязательствами того, что уже происходит сейчас: финансовая помощь Украине, поставки вооружений, подготовка личного состава ВСУ, обмен разведданными. Поэтому этот договор имеет больше шансов воплотиться во что-то реальное и принести реальную пользу, чем абстрактные гарантии в стиле того же Будапештского меморандума", — убежден Гендельман.

Опрошенные Би-би-си эксперты отмечают, что ключевое отличие рекомендаций группы Ермака-Расмуссена от предыдущих предложений по обеспечению безопасности для Украины состоит в том, что они не предполагают согласия Киева на некий вынужденный компромисс ради обеспечения своей безопасности — вроде отказа от курса на НАТО или запрета на международные учения на своей территории.

Тем не менее, Джонатан Эйял из Королевского объединенного института оборонных исследований считает этот документ нереалистичным.

"Во-первых, крайне маловероятно, что такие страны, как Германия или Франция, смогут предложить Украине такие же гарантии безопасности, как, например, Польша… Не исключено, что каждая отдельная страна попытается предложить военную помощь по-своему. Но в результате получится запутанный список различных гарантий, одни более надежные, чем другие, другие более убедительные, а в сумме все это создаст ситуацию, при которой шансы просчитаться будут очень велики", — говорит Эйял.

"Во-вторых, документ совершенно открыто предусматривает в будущем возможность прямого военного противостояния между Западом и Россией без серьезной подготовки общественного мнения на Западе по поводу такого рода обязательств", — говорит он, предполагая, что в перспективе такой подход может привести к расколу НАТО на лагеря стран, готовых и не готовых воевать за Украину.

Вызывает вопросы у эксперта и положение документа о том, что описанные им гарантии касаются всей международно признанной территории Украины, включительно с тем же Крымом.

"Теоретически это правильно. Но давайте будем честными, это подразумевает обязательство по освобождению Крыма от российского контроля. Я бы сказал, что свидетельств международной поддержки столь широких обязательств в отношении безопасности Украины сейчас нет", — замечает он.

С другой стороны, признает Эйял, первое, чего неизбежно потребует Украина в момент окончания войны, — это гарантии помощи от Запада в случае новой агрессии России.

"В этом смысле Расмуссен и Ермак подготовили то, с чем нам и так рано или поздно придется столкнуться. Но мое убеждение состоит в том, что такие гарантии безопасности никогда не смогут быть закреплены официально, потому что они нарушают базовый принцип: ты получаешь гарантии безопасности только при вступлении в НАТО или ЕС, и эти гарантии ровно такие же, как и у других стран в этих союзах", — резюмирует он.

"Будет гореть земля и плавиться бетон"

Тем временем на публикацию проекта системы гарантий безопасности для Украины крайне нервно отреагировали в Москве.

"Прологом к третьей мировой войне" назвал этот документ заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев.

"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень… И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах… У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо", — написал он в Телеграм-посте, в котором нашлось место и эмодзи в виде улыбающихся фекалий, и цитате из Откровения Иоанна Богослова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков был менее эмоциональным, заявив, что "подготовленный киевскими властями документ" делает "проведение специальной военной операции" даже еще более актуальным.

"При существующем статус-кво, положении, вряд ли кто-то может дать Украине большую безопасность, чем руководство этой страны. Только оно должно совершить действия, которые ликвидируют угрозу для РФ, и все прекрасно знают, какие это должны быть действия", — добавил он.

Что дальше?

Так или иначе, сопредседатели рабочей группы провозгласили первый этап своих трудов завершенным и теперь приступают к следующему: продвижении своей концепции на уровне потенциальных подписантов договора. Как рассказал Би-би-си Андерс Фог Расмуссен, при подготовке рекомендаций они сознательно не консультировались с правительствами стран, которые по их задумке могли бы стать гарантами безопасности Украины.

Уже во вторник Андрей Ермак в онлайн-формате презентовал эти наработки политическим советникам глав государств и правительств восьми государств Центральной и Восточной Европы. Поручения продвигать Киевский договор безопасности на международном уровне получили министр иностранных дел Украины и спикер Верховной Рады. Андерс Фог Расмуссен на встрече с Владимиром Зеленским пообещал представить эти рекомендации на личных встречах с представителями правительств западных государств.

Впрочем, уже сейчас Расмуссен признает: главной точкой приложения усилий в этом смысле должны быть Соединенные Штаты Америки.

"Если США не подпишут договор, забудьте о нем. В него никто не поверит, — сказал он в интервью Би-би-си. — Если же США подпишут, это же сделает еще целый ряд стран".

Джонатан Эйял не видит шансов на то, что Вашингтон пойдет на предлагаемые в документе гарантии безопасности: слишком высоким в таком случае становится риск того, что Штаты все-таки окажутся втянутыми в непосредственное противостояние российским вооруженным силам, которого они тщательно пытаются избежать.

Расмуссен же в ответ на прямой вопрос, показывали ли черновик опубликованного во вторник документа госсекретарю США Энтони Блинкену, который на прошлой неделе посетил Киев с неанонсированным визитом, говорит: нет. Хотя, признает он, в подготовке документа принимали участие бывшие высокопоставленные американские чиновники — например, советник по национальной безопасности президента Джорджа Буша-младшего Стивен Хэдли, бывший посол США при НАТО Иво Даалдер или бывшая заместительница министра обороны Мишель Флорной.

"Я думаю, что в общем и целом (США) будут удовлетворены", — прогнозирует Расмуссен реакцию официального Вашингтона на документ о гарантиях.

И Расмуссен, и Ермак утверждают, что создать полноценный договор на базе разработанных ими рекомендаций и подписать его с первыми странами-гарантами нужно как можно быстрее. При этом конкретных временных ориентиров не называют.

"Это недели, месяцы, годы?" — спросил корреспондент Би-би-си у уходящего от прямого ответа на этот вопрос Андерса Фога Расмуссена.

"Ну уж точно не годы", — рассмеялся он в ответ.