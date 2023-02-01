Минфин США добавил в санкционный список гражданина Латвии и связанную с ним компанию. Причина — помощь в обходе санкций против России

Гражданин Латвии Маркс Блатс (Marks Blats, также приводится англоязычное написание Mark Blatt), а также зарегистрированную в Латвии компанию SIA ELEKTROOPTIKA внесены в санкционный список Министерства финансов США.

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Об этом свидетельствует информация, опубликованная в четверг, 2 февраля, на сайте ведомства. В списке приводятся как физические лица, в отношении которых ввели санкции, так и юридические лица.

Также в список добавили граждан Кипра, Израиля, Сингапура и Узбекистана, а также компании, зарегистрированные в этих странах и в Болгарии.

И Маркс Блантс, о котором известно, что он родился в 1962 году, и связанная с ним компания SIA ELEKTROOPTIKA внесены в список с кодовым уточнением RUSSIA-EO14024, что означает — они помогали обходить санкции, введенные против России.

Как следует из данных Lursoft, SIA ELEKTROOPTIKA специализируется на инженерной деятельности и связанных с ней консультациях. Основной капитал компании — 2 845 евро.

В 2021 году оборот компании составил 28 967 евро, налоговая задолженность — более 25 тысяч евро.

В правлении компании входят упомянутый Маркс Блатс, а также Анжела Шакина 1968 года рождения. Они же являются совладельцами компании: правда, Блатсу принадлежит 99,025% долей капитала стоимостью в 2 917 евро, а Шакиной — всего 0,98% стоимостью всего в 28 евро.

Компания зарегистрирована в Юрмале на проспекте Видус — в районе Булдури.