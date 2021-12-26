Министерство опровергло данные о требовании ЕС €290 млрд от России

Информация о том, что Евросоюз в рамках спора во Всемирной торговой организации (ВТО) требует от России €290 млрд, неверна, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

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Ведомство пояснило, что требования Евросоюза сводятся к отмене или модификации отдельных мер, принятых Россией, которые, по мнению ЕС, нарушают правила ВТО. "В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций", — указало министерство.

Россия ранее представила Евросоюзу разъяснения о том, что указанные меры полностью соответствуют российским обязательствам в рамках ВТО, сообщил Минэк. "Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур", — добавили в пресс-службе.

Согласно жалобе на сайте ВТО, ЕС считает, что Россия несколько лет разрабатывала меры, которые ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок. В своем обращении ЕС указал, что стоимость опубликованных тендеров российских госкомпаний в 2019 году оценивалась в 23,5 трлн руб., или €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.

Евросоюз инициировал спор в ВТО в середине июля. В Брюсселе утверждают, что Россия применяет три практики, из-за которых европейские компании оказываются в невыгодном положении при участии в тендерах.