Министр финансов Гессена найден мертвым на западе Германии

Тело 54-летнего Томаса Шэфера обнаружили на железнодорожных путях. Следователи предполагают, что политик совершил суицид.

Министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шэфер был найден мертвым. В субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения обнаружили его тело на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что Шэфер совершил самоубийство. Политику было 54 года.

Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье выразил соболезнования семье погибшего. "Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шэфер ушел из жизни так неожиданно и внезапно", — заявил Буфье. Шэфер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года. Его считали возможным приемником нынешнего премьера этой федеральной земли Буфье.