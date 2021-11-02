Министр культуры Эстонии Аннели Отт уходит в отставку. Она в пух и прах раскритиковала правительство

Министр культуры Аннели Отт 2 ноября выступила с политическим заявлением в бюро Центристской партии. Тема заявления заранее не сообщалась, но вскоре после начала выступления стало ясно, что министр уходит в отставку.

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"Хочу поблагодарить всех тех, кто во время этого тяжелого кризиса стоят за сферу культуры. Это была большая честь работать с этими людьми", — сказала Отт.

Она заявила, что, к сожалению, Министерству культуры к настоящему моменту не удалось достичь договоренностей в отношении поддержки культуры, а правительство только вводит новые ограничения. Сейчас каждое ограничение имеет намного большие вес, чем весной.

"Для меня очень важен принцип, что если правительство вводит ограничения, оно и приходит на помощь. Это было трудное решение, но я пришла к выводу, что больше продолжать на своем посту в составе этого правительства я не могу и ухожу в отставку", — заявила Отт.

Мы должны выйти из этого кризиса едиными, не оскорбляя друг друга, подчеркнула она. Ограничения должны быть такими, чтобы минимально вредить людям, экономике и общественной жизни.

"Считаю важным, чтобы мы сохранили единство нашей Эстонии, нашего общества. Да, я понимаю, что разные мнения затрудняют принятие решений, но следует исходить из того, чтобы все мнения были выслушаны и приняты во внимание, а также было желание искать компромисс и найти наилучшие возможности, — подчеркнула Отт. — Прежде всего, мы должны выйти из кризиса едиными. Оскорбляя друг друга, мы, безусловно, не поспособствуем этому. Я считаю, что все министры, правительство и политики в целом должны в первую очередь исходить из того, что мы работаем для всего народа Эстонии. Эти взгляды, мнения, убеждения не являются ни правильными, ни неправильными. Мы просто должны уметь их понимать, прислушиваться к ним. Мы должны быть в состоянии найти решение, которое поможет нам стать сильнее".

Ранее министр говорила, что не планирует уходить в отставку.