Министр обороны Беларуси: в Польше 18 истребителей НАТО готовы к взлету, чтобы свергнуть Лукашенко

Глава министерства обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил президента Александра Лукашенко об угрозе свержения силами Североатлантического альянса.

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По словам министра, "деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада", могут проникнуть в Беларусь "путем просачивания через западную границу". При этом действия силовиков, подчиняющихся Лукашенко, на Западе будут подавать как "геноцид белорусского народа", считает глава Минобороны. Его слова приводил "Интерфакс".

Восемнадцать истребителей F-16 готовы взлететь с расположенных в Польше аэродромов, чтобы свергнуть Лукашенко, добавил Хренин. В случае агрессии НАТО армия задействует силы быстрого развертывания для отпора врагу, отметил министр в ходе своего доклада, транслировавшегося телевизионным каналом "Беларусь-1".

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял о том, что НАТО якобы вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси. 21 августа президент предупредил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны. — Прим. "Интерфакса") поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", — сказал президент страны.

По его словам, "сейчас отечество в опасности". "Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", — заявил Лукашенко.

22 августа Александр Лукашенко заявил о серьезном "шевелении" НАТО у границ с республикой, из-за чего основные части Вооруженных сил приведены в полную боевую готовность. Он утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", — сказал Лукашенко, находясь в Гродно. В этой связи он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Нагнетание страхов перед якобы приближающимся военным вторжением со стороны НАТО происходит в ситуации острого внутриполитического кризиса в Беларуси. Напомним, 9 августа в стране состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа — забастовки. Кроме того, по всей Беларуси люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.