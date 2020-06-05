Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция для защиты своих суверенных прав готова ко всему, в том числе и к военным действиям против Турции в случае провокаций, со ссылкой на телеканал Star передает РИА "Новости".

"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны, обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооруженных сил", - сказал Панайотопулос.

На вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, как говорил советник премьер-министра, Панайотопулос ответил: "Именно так!"

Причиной обострения ситуации стали опубликованные в правительственной газете Турции заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной компанией в районе вблизи греческих островов. По словам министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции, и назвал провокацией выдачу лицензии на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 3 июня направил руководству Европейского союза письмо в связи с "турецкими провокациями", передает агентство. Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а европейско-турецкому кризису.