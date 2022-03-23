Министр обороны Российской Федерации Шойгу не появляется на публике с 11 марта
Foto: AP/Scanpix/LETA

Российские СМИ заметили исчезновение из публичного пространства министра обороны России Сергея Шойгу. В последний раз его видели 11 марта на вручении государственных наград военнослужащим, участвовавшим в российском вторжении в Украину.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Таким образом, глава российского оборонного ведомства не показывался на публике 12 дней из 28 с начала войны в Украине. Издание "Агентство" указывает, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день. На исчезновение главы Минобороны РФ первым обратил внимание журналист "Медиазоны" Дмитрий Трещанин. При этом журналисты-расследователи со ссылкой на людей из окружения Шойгу пишут, что у него проблемы с сердцем.

Кроме того, сообщается и об исчезновении из новостей главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. О мероприятиях с его участием не сообщалось с 11 марта, когда появилась новость о его переговорах с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером, пишет "Агентство".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?