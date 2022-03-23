Министр обороны Российской Федерации Шойгу не появляется на публике с 11 марта

Российские СМИ заметили исчезновение из публичного пространства министра обороны России Сергея Шойгу. В последний раз его видели 11 марта на вручении государственных наград военнослужащим, участвовавшим в российском вторжении в Украину.

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Таким образом, глава российского оборонного ведомства не показывался на публике 12 дней из 28 с начала войны в Украине. Издание "Агентство" указывает, что до 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти каждый день. На исчезновение главы Минобороны РФ первым обратил внимание журналист "Медиазоны" Дмитрий Трещанин. При этом журналисты-расследователи со ссылкой на людей из окружения Шойгу пишут, что у него проблемы с сердцем.

Кроме того, сообщается и об исчезновении из новостей главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. О мероприятиях с его участием не сообщалось с 11 марта, когда появилась новость о его переговорах с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером, пишет "Агентство".