Министр обороны Украины заявил, что Россия "по многим признакам" готовится к длительной войне
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Россия готовится вести длительную войну. Соответствующее заявление, пишет "Украинская правда", Резников сделал во вторник в обращении к участникам заседания Совета иностранных дел ЕС на уровне министров обороны, сообщает Meduza.

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"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу", — сказал Резников, добавив, что в Херсонской и Запорожской областях, по его сведениям, российские войска "активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне".

В связи с этим министр обороны Украины призвал ускорить обещанные поставки вооружений, указав, в частности, что "затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса".

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