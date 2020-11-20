Министр образования Эстонии ушла в отставку: она возила детей на служебной машине

Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс сообщила, что подает в отставку, пишет Delfi.ee.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Последняя неделя была самым тяжелым периодом в моей политической карьере. Я оказался под сильным давлением в связи с тем, что совмещаю роли министра и матери. Я признаю, что совершала ошибки и приношу за это свои извинения", — сказала Репс.

По словам Репс, она хочет обеспечить своим несовершеннолетним детям безопасную атмосферу воспитания. "Вот почему сегодня я решила уйти с поста министра образования и науки, также беру на себя политическую ответственность за свои ошибки при совмещении работы и семейной жизни", — добавила Репс.

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Репс продолжит работу в качестве депутата Рийгикогу (парламента).

Премьер-министр сказал, что уход Майлис Репс из правительства для него большой удар как для коллеги, так и лично.

"Мне очень жаль, что из правительства должен уйти действительно компетентный, детально знающий свою сферу, очень работоспособный и с полной самоотдачей посвящающий себя делу министр", — отметил он. "Вместе с тем я понимаю и принимаю выбор Майлис. От всего сердца желаю ей удачи и верю, что наше сотрудничество продолжится и тогда, когда Майлис приступит к работе депутата Рийгикогу".

Министра освобождает от должности по предложению премьер-министра президент Кальюлайд. Она же по предложению премьер-министра назначит в должность нового члена правительства, когда выяснится новый кандидат на пост министра образования.

Во вторник издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.